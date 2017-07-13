مطالب برلمانية باجتماع عاجل مع «طارق عامر»

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أكد عدد من نواب البرلمان علي ضرورة الاجتماع بمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لمناقشته بشكل عاجل في الآثار «السلبية» لقرار رفع سعر الفائدة 2%، وذلك بالتوازي مع جلسات طارئة يعقدها ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر للتباحث حول تداعيات القرار.

وقال النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مشاورات واسعة داخل اللجنة واتصالات لا تنقطع مع رئيسها حسين عيسي بخصوص التأثيرات التي أعقبت قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، قائلاً: «القرار مثلما لاحظنا أن له إيجابيات إلا أنه يجب رصد السلبيات فيه أيضًا».

وأضاف: « محافظ البنك المركزي أبدي تمسكه بالقرار، وأنه شخصيًا يتوسم أن عامر يتصرف وفقًا لدراسة مسبقة للقرار، وإنه فاهم ما هو مقبل عليه، ولذلك رجح الفقي أن تتركز مناقشات النواب معه علي تدارك أي آثار سلبية للقرار طالما تم استبعاد التراجع عنه». وأشار إلي أن لجنة الخطة والموازنة لم تبلغ بشكل رسمي بلقاء مع محافظ البنك المركزي، إلا أنه يتوقعه قريبًا مع ممثلين للجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة.

وتابع: «الوجه الإيجابي للقرار يتمثل في توفير حصيلة مالية ضخمة لدي البنوك، وإنما في نفس الوقت قد يؤدي لحالة ركود في الكثير من القطاعات، ومطلوب من أي لقاء مرتقب بين النواب وطارق عامر أن يتم التطرق إلي ذلك مباشرة، وأن يتم التركيز علي تعظيم النواحي الإيجابية في القرار».

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ولفت إلي أن هناك مجموعة من الملفات التي يجب فتحها نظراً لأن حلها سيوفر للدولة المليارات الطائلة، ومنها تصحيح أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والإنتباه للعدد المهول للمستشارين بالدولة اللذين يشكلون عليها أعباء خيالية، وعدم جمع البعض بين «الوظيفة والمعاش».

ومن جانبه، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لم يتم تشكيل أى لجان برلمانية لدراسة آثار زيادة سعر الفائدة إلى 2 %، مضيفا أن زيادة سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة، قد لا تتعدى 3 أشهر. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الزيادة لها إيجابيات منها؛ أنها تشجع من يمتلك العملة الصعبة إلى تحويلها إلى الجنيه المصرى للإستفادة بهذه النسبة، أما سلبياتها فى أنها تحدث انكماش في السوق.

وكان رفع البنك المركزى، يوم الأحد الماضى، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى الكوريدور من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى. وتبلغ خدمة أعباء الدين فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 381 مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات 1.2 تريليون جنيه، مقابل إيرادات 834 مليار جنيه منها 604 مليارات إيرادات ضريبية. وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، إن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز متوقع يصل إلى 10.8% العام المالى الجارى.