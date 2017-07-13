بروفايل| «أبو شقة» رجل القانون الذي يفضل قيادة «الوفد» عن «التشريعية»

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على مدار دورتين متتاليتين نجح المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب في أن يتصدر المشهد التشريعي برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي أهم لجنة في البرلمان بالتزكية، حيث رفض أعضاء اللجنة الترشح ضده، احترامًا لتاريخه الطويل في حضرة القانون.

ورغم ذلك قد تشهد الأيام المقبلة وبالتحديد مع انعقاد الدور الثالث للبرلمان احداث جيدة تجاه رجل القانون صاحب الـ79 عاما، خاصة فيما يتعلق برئاسة اللجنة، بعد أن لوح مع نهاية دور الانعقاد الثاني برغبته في عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة والاكتفاء بدورتين، خاصة مع رغبته الترشح لرئاسة حزب الوفد العام المقبل، إضافة إلى ما تعرض له خلال الفترة الماضية من هجوم حاد من جانب أعضاء الكتلة البرلمانية للوفد بسبب جمعه لأكثر من منصب، مما أضعف دور الكتلة في البرلمان، وهو ما ترتب عليه تعيين النائب صلاح عقيل رئيسا للكتلة البرلمانية قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني.

ويبدو أن معركة رئاسة حزب الوفد ستكون الأبرز لأبو شقة خاصة وأنه أعلن عدم الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية مع نهاية دور الانعقاد الثاني، ويعد أبرز المرشحين لخلافته، علاء عبد المنعم وأحمد حلمي الشريف صاحب مشروع قانون الهيئات القضائية، إلا أن الأخير مدعوم بشكل كبير من جانب ائتلاف دعم مصر من جهة ومن جانب أبو شقة نفسه من جهة أخرى.

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عكست الجلسات الأخيرة للجنة التشريعية والمعارك التي نشبت داخل اللجنة على عدد من القوانين والاتفاقيات لاسيما اتفاقية تيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ثقل مهمة ادارة اللجنة على أبو شقة، وهو ماظهر بشكل واضح أثناء مناقشة القوانين الخلافية مثل قانون السلطة القضائية، والتي ترك فيها أبو شقة أحد الوكيلين أو أمين السر لإدارة الجلسة في وجوده.

أما اتفاقية تعيين الحدود فتسببت في أكبر أزمة لأبو شقة منذ دخوله البرلمان، بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية، في جلسة غاب عنها أبو شقة رغم أهميتها، وهو ما اعترض عليه البعض، إلا أنه اصدر بيانًا أكد فيه أن غيابه كان باعتذار عن حضور هذه الجلسة لانشغاله بقضية هامة خاصة بمكتبه.