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«إدريس».. حلم بلقب «البشمهندس» فغرق يوم تفوقه

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«إدريس».. حلم بلقب «البشمهندس» فغرق يوم تفوقه «إدريس».. حلم بلقب «البشمهندس» فغرق يوم تفوقه

التحرير

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حلم بلقب "البشمهندس"، وهو يزين بطاقة رقمه القومي، اجتهد كثيراً في تحصيل دروسه، ظل أياما طويلة لم يذق طعم النوم، إلى أن جاءت لحظة الحصاد، دخلت أسرته على موقع نتيجة الثانوية العامة، فعلت الزغاريد وانشرحت الصدور، ولما لا، فنجلهم هو الأول على مدرسته في شعبة علمى ، بمجموع 396 درجة -97%-، إلا أن فرحته سرعان ما تحولت إلى كابوس.
فاللحظة التي علموا فيها نتيجة نجلهم، هي ذاتها التي جاءهم نبأ وفاته غرقاً بشواطئ سيدي بشر بالإسكندرية، خلال تنزهه وأصدقاؤه.

إنه محمد محمود إدريس، الأول على مدرسة "سامول الثانوية المشتركة" بشرق المحلة التعليمية، أو "إدريس" كما كان يناديه أصدقاؤه، كان محبوباً وسط أصدقائه وأساتذته وكانوا يفضلونه عن باقي زملائه لتفوقه وأخلاقه، وأنه كان يتمتع بروح الفكاهة والدعابة وفي نفس الوقت كان ملتزمًا بأداء الفرائض، هذا ما قاله صديقه علي عبدالحكم.

أحد جيرانه يدعى خالد محمود، قال: "بتمنى إن ولادي يقتدوا بمحمد في حياتهم العلمية والأخلاقية، سائلًا الله أن يدخله فسيح جناته ويعطي الصبر لأهله على فقدانه".

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التحرير

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