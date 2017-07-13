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الجزيرة: نرفض أي إملاءات تتعلق بهيكلتنا أو عملنا

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مصراوي Masrawy

الجزيرة: نرفض أي إملاءات تتعلق بهيكلتنا أو عملنا

04:54 م الخميس 13 يوليو 2017

الجزيرة: نرفض أي إملاءات تتعلق بهيكلتنا أو عملنا

الدوحة - (د ب أ):
قالت الجزيرة الإعلامية القطرية، اليوم الخميس، إنها ترفض أي إملاءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو عملها، وأكدت على تمسكها بسياستها التحريرية.

وقالت الشبكة في بيان، نشرته على موقع الإلكتروني، إنها "تواصل وقوفها مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، دفاعًا عن الحق في ممارسة رسالتها الإعلامية من دون خوف أو ترهيب".

وقالت إنها "حرصت خلال العقدين الماضيين على استقلال سياستها التحريرية، ولم ترضخ للضغوط الكثيرة التي واجهتها".

يأتي هذا بعد يوم واحد من سجال شهدته الدورة 48 لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة بسبب القناة.

فقد اتهم وزيرا والبحرين القناة بأنها تثير الفتن وتدعم الإرهاب والتطرف وتطبل لقطر، فرد رئيس وفد قطر في الاجتماع مندوبها في الجامعة بالقول إن القناة "تقول الحقيقة دائما والعالم العربي يخاف من الحقيقة".

تجدر الإشارة إلى أن إغلاق القناة هو أحد مطالب الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية و الإمارات والبحرين ومصر.

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