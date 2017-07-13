أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"ماكرون" يستقبل "ترامب" بسلام الشرف العسكري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"ماكرون" يستقبل "" بسلام الشرف العسكري

04:49 م الخميس 13 يوليو 2017

باريس - (د ب أ):
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس في فندق انفاليد، في العاصمة الفرنسية باريس ، بسلام الشرف العسكري، نظيره الأمريكي دونالد ترامب .

ويتابع ترامب، غدا الجمعة، العرض العسكري في الشانزليزيه بمناسبة العيد القومي لفرنسا (يوم الباستيل).

وأتاحت ذكرى مرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى وقتالها إلى جانب فرنسا ضد ألمانيا، والتي تحل هذا العام، الفرصة لماكرون لتوجيه الدعوة لترامب حتى يشارك في احتفالات يوم الباستيل في باريس.

كان المتحدث باسم الفرنسية أعلن في وقت سابق أن ماكرون يسعى، إلى مد يده بصورة رمزية لترامب، وذلك من خلال توجيه الدعوة إلى الرئيس الأمريكي لحضور هذه المناسبة.

يذكر أن هناك نوعا من التوتر في علاقات واشنطن على المستوى الدولي بسبب مواقف الرئيس الأمريكي من قضايا مثل حماية المناخ وتحرير التجارة، كما أن ماكرون كان قد انتقد ترامب بشكل حاد بسبب إعلانه الخروج من اتفاقية باريس للمناخ.

وعلى الرغم من هذه الخلافات إلا أن باريس كانت أكدت في وقت سابق على الزيارة على وجود قواسم مشتركة مع واشنطن ومنها على سبيل المثال الحرب على الإرهاب والموقف من الصراع في سورية.

ويواجه ترامب في الوقت الراهن ضغوطا قوية في بلاده بسبب وجود اتصالات محتملة مع روسيا أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون: إننا ندافع مع ألمانيا عن أجندة مشتركة

    أخبار

  • ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه قبيل بدء اجتماع حكومتي ألمانيا وفرنسا

    أخبار

  • الرئيس الأمريكي يصل إلى باريس

    أخبار

  • الحكومتان الفرنسية والألمانية تعقدان اجتماعا سنويا مشتركا في باريس

    أخبار

إعلان

d08d0a5f36.jpg
2ed9cced6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام