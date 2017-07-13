"ماكرون" يستقبل "ترامب" بسلام الشرف العسكري

باريس - (د ب أ):

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس في فندق انفاليد، في العاصمة الفرنسية باريس ، بسلام الشرف العسكري، نظيره الأمريكي دونالد ترامب .

ويتابع ترامب، غدا الجمعة، العرض العسكري في الشانزليزيه بمناسبة العيد القومي لفرنسا (يوم الباستيل).

وأتاحت ذكرى مرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى وقتالها إلى جانب فرنسا ضد ألمانيا، والتي تحل هذا العام، الفرصة لماكرون لتوجيه الدعوة لترامب حتى يشارك في احتفالات يوم الباستيل في باريس.

كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أعلن في وقت سابق أن ماكرون يسعى، إلى مد يده بصورة رمزية لترامب، وذلك من خلال توجيه الدعوة إلى الرئيس الأمريكي لحضور هذه المناسبة.

يذكر أن هناك نوعا من التوتر في علاقات واشنطن على المستوى الدولي بسبب مواقف الرئيس الأمريكي من قضايا مثل حماية المناخ وتحرير التجارة، كما أن ماكرون كان قد انتقد ترامب بشكل حاد بسبب إعلانه الخروج من اتفاقية باريس للمناخ.

وعلى الرغم من هذه الخلافات إلا أن باريس كانت أكدت في وقت سابق على الزيارة على وجود قواسم مشتركة مع واشنطن ومنها على سبيل المثال الحرب على الإرهاب والموقف من الصراع في سورية.

ويواجه ترامب في الوقت الراهن ضغوطا قوية في بلاده بسبب وجود اتصالات محتملة مع روسيا أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.