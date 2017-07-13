«طول ووزن وفيديو».. شروط التقديم لمسابقة «ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة»

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فستان طويل أنيق وشعر منسدل على الظهر، وبثقة لم تحظَ بها من قبل، تقف على مسرح كبير يحاوطه المعجبون من كل مكان، بجوارها المتسابقات الأخريات، وفى لحظة إعلان المنظمين عن اسم ملكة الجمال تكون هى الفائزة بالتاج الفضي، حلم يراود الكثير من الفتيات حققته مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، التى أعلنت منذ ساعات عن فتح باب التقديم، الذى سينتهى فى الـ10 من شهر أغسطس.

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مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، تقوم على دعم السياحة البيئية في مصر، من خلال عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات التى تعمل عليها الفائزة باللقب، فيقول القائمون عبر صفحة المسابقة على "فيسبوك" إن الجمال يعنى نشر الحب والاهتمام بالطبيعة والتراث، وليس فقط الجمال الخارجى.

شروط المسابقة

- الطول مناسب للوزن ولا يقل عن ١٧٠ سم.

- السن من ١٨ إلي ٢٧ سنة.

- التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة ويفضل وجود لغات أخرى.

- الجنسيه مصرية وتحمل جواز سفر مصريا.

- غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج.

- الالتزام بالزي المحدد ليوم المقابلة والزي سوف يذكر لاحقا.

- لم يسبق لها الاشتراك في مسابقات الجمال غير الرسمية.

- لديها موهبة.

- متحدثة ولبقة ولديها شخصية اجتماعية.

- نشيطة على مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك - إنستجرام - تويتر - سناب شات وغيرها".

- ليس لديها موانع للسفر والالتزام بمواعيد التدريبات.

كيفية التقديم

- إرسال صورة فوتوغرافية في رسالة على الصفحة الخاصة بالمسابقة وأن تكون ذات كادر واسع.

- تصوير فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة و30 ثانية تجاوبين من خلاله على: "ليه ممكن تكوني Miss Eco.. ما موهبتك.. ممكن تعملي إيه لتنشيط السياحة؟".

- يتم إرسال الصورة مع الفيديو في رسالة على الصفحة الرسمية للمسابقة، وسوف تقوم الصفحة بنشرها.

- بعد نشر الفيديو على صفحة المسابقة عليك مداولته لتحقيق "share وlike" لحين الاتصال بك.

