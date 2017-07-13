البدوي: عودة بث "الحياة" قريبًا.. ولا خلاف مع رئيس القناة

كتبت- حاتم أبوالنور:

نفى الدكتور السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، وجود خلاف مع محمد سمير، رئيس القناة، والقائم على إدارتها منذ 4 سنوات، قائلًا: "لا صحة لما نشرته بعض المواقع من تلك الشائعات".

وثمّن البدوي، بحسب بيان صادر عن مجلس إدارة الحياة، اليوم الخميس، دور سمير في تطوير القناة وما قام به من مجهود في إدارتها، مضيفًا: "استطاع رئيس القناة رغم الإرث الثقيل الذي تركته الإدارة السابقة وسبب الكثير من المشاكل للقناة طوال الفترة الماضية، ورغم المنافسة الشرسة التي شهدتها القنوات الفضائية وحجم الإنفاق المالي الضخم الذي فاق كل الحدود والتصورات، الحفاظ على مكانة القناة لتظل رقم واحد على القنوات المصرية".

وأشار إلى أن قناة الحياة لا تنسى شكر أصحاب الفضل الكبير في احتلالها قمة الفضائيات المصرية وهم الملايين من جمهور القناة، لحرصهم على متابعة مشكلتها وانتظارهم لعودتها.

وانتهى البيان، بوعد الجمهور باقتراب الحل ومطالبتهم بعدم الالتفات إلى ما يتم نشره من شائعات غير صحيحة تحاول النيل من الشرفاء.