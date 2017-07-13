تجديد حبس 233 من جماهير الزمالك 15 يوما في أحداث ستاد برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

جددت محكمة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 237 من جماهير نادي الزمالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية أعمال شغب وقعت، الأحد الماضي، بستاد برج العرب، في أعقاب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي التي انتهت بالتعادل (2-2).

ووجهت النيابة للمتهمين 11 اتهامًا منها الاتلاف العمد لمنشأة حكومية وإصابة رجال الشرطة ومقاومة السلطات والانضمام لجماعات "الأولتراس وايت نايتس".

وبدأت نيابة العامرية ثان، الاثنين الماضي، التحقيق مع 257 من جماهير نادي الزمالك على خلفية أعمال شغب ستاد برج العرب، وأمر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية بمعاينة ستاد برج العرب، وتحديد حجم التلفيات التي حدثت أثناء وبعد سير المباراة.

فيما قرر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، حجز 26 من جماهير نادي الزمالك، بتهمة حيازة تذاكر مزورة وشماريخ، لحين ورود تحريات المباحث وعرضهم على النيابة المختصة، رفقة التحريات، وأمر بإخلاء سبيل 9 آخرين من سراي النيابة.

وودع نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمس الأحد، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقي

وحطم جماهير الزمالك، عقب خروج فريقهم من دوري أبطال إفريقيا، الأحد الماضي، مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة بملعب برج العرب، وأشعلوا الشماريخ بجانب إلقاء زجاجات المياه داخل الملعب، مرددين هتافات ضد رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

ووقعت مناوشات بين جماهير الزمالك وقوات الأمن عند مدخل مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بسبب اعتراض بعض الجماهير على منعهم من دخول المباراة لمشكلات تتعلق بتذاكر الدخول.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الكثيفة التي تحاول دخول الاستاد بعد دخول أعداد كبيرة قبل انطلاق المباراة.