أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تشريح جثمان طالبة "الثانوي" المنتحرة بالمنيا.. والطب الشرعي: "مخدتش سم فئران"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشريح جثمان طالبة "الثانوي" المنتحرة بالمنيا.. والطب الشرعي: "مخدتش سم فئران"

04:51 م الخميس 13 يوليو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المحامي لنيابات جنوب المنيا، المستشار عبد الرحيم عبد المالك، اليوم الخميس، بتشريح جثة طالبة الثانوية العامة التي انتحرت بتناول مادة كيميايئة، لوجود غموض في وفاتها.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "رشا.ج.ح"، مقيم بإحدى قري مركز المنيا، مصابة بإدعاء تسمم ولفظت أنفاسها الأخيرة لدى وصولها المستشفى.

كشف تقرير الدكتور هاني إسحاق، الطبيب الشرعي بمركز وبندر المنيا، أن الطالبة المتوفاة تناولت مادة كيمائية مجهولة لا يمكن الجزم بها أو معرفتها، لافتًا إلى أنه بمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن حدقة العين على طبيعتها كحدقة العين العادية، مما يفيد بعدم تناول المتوفاة "سم فئران" مثلما تداول عدد من المواقع .

ولفت تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه "حتى الآن أسباب الوفاة غامضة، ولا يمكن الجزم بها أو الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه".

من جهتها كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجراها المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، أن الطالبة المتوفاة قسّمت مواد الصف الثالث الثانوي على عامين، درست خلال العام الماضي 3 مواد، حصلت فيها على 90% ثم استكملت باقي المواد هذا العام، لكنها فوجئت بحصولها على مجموع 71%، وهي نسبة أقل من زميلاتها في المدرسة، ما جعلها تفضل الانعزال داخل غرفتها.

وأكد أهلها أنه "لدى علم نجلتهم أنها حصلت على مجموع 71% أقل من زميلاتها، والسخرية منها بعد أن درست الصف الثالث الثانوي في عامين، دخلت إلى غرفتها وفوجئنا بتناولها مشروب لا نعلمه ونُقلت إلى المستشفى، وخلال نقلها تعرضت لفقد الوعي وخروج رغاوي من فمها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 676 طالبا راسبا ودور ثاني في الثانوية العامة بالوادي الجديد (صور)

    أخبار

  • رسوب لجنة ثانوية بالكامل فى المنوفية.. والأهالي: مستحيل "أولادنا أوائل"

    أخبار

  • انتحار طالب "ثانوي" بـ"صبغة شعر" بسبب النتيجة في قنا

    أخبار

  • مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارتين بالمنيا

    أخبار

إعلان

6149c4db89.jpg
f35e0d6895.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​