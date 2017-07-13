تشريح جثمان طالبة "الثانوي" المنتحرة بالمنيا.. والطب الشرعي: "مخدتش سم فئران"

المنيا - ريمون الراوي:

أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المحامي لنيابات جنوب المنيا، المستشار عبد الرحيم عبد المالك، اليوم الخميس، بتشريح جثة طالبة الثانوية العامة التي انتحرت بتناول مادة كيميايئة، لوجود غموض في وفاتها.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "رشا.ج.ح"، مقيم بإحدى قري مركز المنيا، مصابة بإدعاء تسمم ولفظت أنفاسها الأخيرة لدى وصولها المستشفى.

كشف تقرير الدكتور هاني إسحاق، الطبيب الشرعي بمركز وبندر المنيا، أن الطالبة المتوفاة تناولت مادة كيمائية مجهولة لا يمكن الجزم بها أو معرفتها، لافتًا إلى أنه بمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن حدقة العين على طبيعتها كحدقة العين العادية، مما يفيد بعدم تناول المتوفاة "سم فئران" مثلما تداول عدد من المواقع الإخبارية.

ولفت تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه "حتى الآن أسباب الوفاة غامضة، ولا يمكن الجزم بها أو الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه".

من جهتها كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجراها المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، أن الطالبة المتوفاة قسّمت مواد الصف الثالث الثانوي على عامين، درست خلال العام الماضي 3 مواد، حصلت فيها على 90% ثم استكملت باقي المواد هذا العام، لكنها فوجئت بحصولها على مجموع 71%، وهي نسبة أقل من زميلاتها في المدرسة، ما جعلها تفضل الانعزال داخل غرفتها.

وأكد أهلها أنه "لدى علم نجلتهم أنها حصلت على مجموع 71% أقل من زميلاتها، والسخرية منها بعد أن درست الصف الثالث الثانوي في عامين، دخلت إلى غرفتها وفوجئنا بتناولها مشروب لا نعلمه ونُقلت إلى المستشفى، وخلال نقلها تعرضت لفقد الوعي وخروج رغاوي من فمها".