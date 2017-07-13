تعرف على "هند".. كشف أثري جديد في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، كشفًا أثريًا جديد يدعى "موقع هند" نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للوزارة في الكشف عنه، قبل أيام أثناء حفر إحدى مواقع حفر الأساسات بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية.

جاء ذلك في جولة أجراها لموقع الكشف الأثري المكتشف قبل أيام، بحسب الوزير، على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، لحضور الافتتاح الرسمي لمعرض " ثلاثون عامًا حفائر بالمدخل الشرقي لمصر" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، وتكريم عدد من قيادات وزارة الآثار السابقين.

من ناحيته، أوضح الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن "موقع هند" عبارة عن أرضية من الموزاييك تعود للعصر الروماني، وتكمن أهميتها في كونها النموذج الوحيد لمثل هذه الأرضيات في مصر، ولكن هناك العديد منها في نحو 5 مواقع مختلفة بمدينة روما، مضيفًا أن الأرضية المكتشفة تبلغ أبعادها حوالي 5 أمتار في 4.5 أمتار وهي في حالة جيدة جدًا من الحفظ.

وفي سياق متصل، قال مصطفى رشدي مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، وغرب الدلتا، إنه جاري استكمال أعمال الحفائر بالموقع وتسجيله وتصويره بتقنية الفوتوجرامتري أو تحويل الصور الفوتوغرافية لمجسمات ثلاثية الأبعاد، تمهيدًا لتفكيك ونقل الأرضية لإجراء أعمال الترميم اللازمة لها ومن ثم استكمال أعمال دراستها ثم نشرها نشرًا علميًا دقيقًا نظرًا لأهميتها الكبرى.

وقال محمد فاروق، مفتش آثار حي وسط، إن الأرضية المكتشفة مصنوعة بتقنية "opus spicatum" والتي اشتهرت في العصر الروماني وهي عبارة عن مستطيلات منتظمة المقطع تكون مصنوعة في الغالب من الطوب الروماني أو القرميد وتأخذ شكل هندسي يشبه شوك السمك، موضحًا أن مثل هذه الأرضيات كانت تستخدم في أرضيات القلاع والمباني الرومانية العامة وبالأخص الحمامات الرومانية، لذا فمن المرجح أن تكون هذه الأرضية ملحقة بمبنى حمام روماني متوسط الحجم.

وأشار الأثري محمد عبدالعزيز أحد أعضاء البعثة، إلى أن موقع هند اشتهر قديمًا بأنه كان منطقة للعمل حيث تم الكشف فيه خلال مواسم الحفائر السابقة على عدد كبير من الأفران للزجاج والفخار.

