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676 طالبا راسبا ودور ثاني في الثانوية العامة بالوادي الجديد (صور)

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مصراوي Masrawy

676 طالبا راسبا ودور ثاني في الثانوية العامة بالوادي الجديد (صور)

04:43 م الخميس 13 يوليو 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، نسب نجاح طلاب مدراس الإدارات التعليمة الخمس في امتحانات الثانوية العامة.

وبلغ أعداد الراسبين، ومن لهم الحق في دخول امتحانات الدور الثاني، 676 طالبًا وطالبة من إجمالي 1912 طالبًا وطالبة، تقدموا للامتحانات بالثانوية العامة بالوادي الجديد.

وحصدت إدارة مركز باريس التعليمية نسبة النجاح الأولى على مستوى المحافظة، بمعدل 81 % أما أقل نسبة نجاح فكانت من نصيب إدارة مركز الفرافرة بنسبة 51 %.

وحصلت إدارة الخارجة التعليمة، على نسبة نجاح 66.3 %، أما إدارة تعليم الداخلة، فحصدت نسبة نجاح 63%، وحصدت إدارة تعليم بلاط على نسبة نجاح 62 %.

 

 

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