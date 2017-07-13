الدقهلية تستعد لمواجهة حرق قش الأرز بالـ"GPS"

الدقهلية- رامي القناوي:

رفعت محافظة الدقهلية حالة الطوارئ بمديريات الزراعة، وإدارة شئون البيئة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لمواجهه ظاهرة حرق قش الأرز، ورصد المخالفات بواسطة الـGPS.

وقال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، إنه قرر تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة للمرور الدوري خاصة في الفترات المسائية لضبط مخالفات حرق قش الأرز، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية حيال المخالفين بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة، وإدارة التفتيش المالي والإداري، والإشراف الزراعي بالجمعيات الزراعية المختصة.

وأوضح المحافظ أنه أصدر القرار رقم 457 لسنة 2017 تضمن قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات مروريه على الطرق بنطاق المحافظة، لضبط السيارات والمركبات التي يصدر عنها انبعاثات وعوادم تتسبب في تلويث البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية الفورية حيال المخالفين حرصًا على توفير بيئيه صحية وآمنة للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى التوجيه للإدارة العامة لشئون البيئة بإشراف المهندس توكل الشال، لإعداد خطه متكاملة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا وبيئيًا، موضحًا محاور الخطة التي أعدتها الإدارة العامة لشئون البيئة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، والتي تتضمن إدارة المخلفات الزراعية، وتطوير وتوفيق الأوضاع البيئية والتفتيش البيئي، والتصدي لصرف المخلفات البلدية وعوادم السيارات والمركبات، ودور الإعلام والتوعية البيئية.

وأكد الشعراوي، تشكيل لجنه عليا برئاسته تضم في عضويتها رؤساء الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ الخطة والإشراف عليها، بهدف الاستفادة من قش الأرز اقتصاديًا مع إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لإدارة منظومة تنفيذ الخطة والمتابعة المستمرة والتصدي لأيه مخالفات بواسطة الـ GPS بالإضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة الجادة والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية، والقيام بمراقبة التزام المزارعين بعدم حرق قش الأرز، واتخاذ الإجراءات حيال كافة المخلفات.