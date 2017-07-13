رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن اجتماعه اليوم الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تضمن مناقشة العديد من الموضوعات أهمها الاتفاقيات والمزايدات المؤكدة لعمليات البحث لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، مؤكدا أن هناك مشروع قانون لتغليظ العقوبة عن البحث غير الشرعي عن المعادن النفيسة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن آخر مناطق سيتم طرحها عقب الانتهاء من ترسيم الحدود مع السعودية في البحر الأحمر لطرح مزايدات وتم ترسية أعمال البحث الثنائي والثلاثي السيزمية والجيولوجية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن شركات الأعمال المتخصصة التي بموجبها يتم تحليل النتائج عند طرح المزايدات العالمية والتي تم التعاقد معها اليوم مع الشركات العالمية، مضيفا أن الربع الأول من العام القادم سيتم خلاله التعاقد مع الشركات المتخصصة في البحث الجيولوجي.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن آخر مزايدة لهيئة البترول تم الترسية على 5 شركات لطرح مزايدة جديدة للهيئة للبحث عن الزيت الخام والغاز ، لافتا إلى أن هذه المزايدات تم الموافقة عليها من البرلمان، قائلا :" إننا بصدد الإعداد لطرح مزايدة اخري للهيئة العامة للبترول لاستكشاف الزيت الخام".

وقال وزير البترول ، إنه بشأن ملف الذهب، قامت هيئة الثروة المعدنية بالترسية على 5 مناطق لأربع شركات مصرية وأسبانية وإنجليزية، تستهدف وقف إجراءات البحث العشوائي عن الذهب ، وهذا يخص شركة شلاتين.

وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، أكد الوزير أن هناك مشروع قانون لتغليظ العقوبة عن البحث غير الشرعي عن المعادن النفيسة، ضيفا "أننا ننتظر صورة من البرلمان".

وحول صناعة البتروكيماويات، قال الوزير إنها تمثل صناعة القيمة المضافة، حيث أن التعامل معها كشكل أولى للصناعات التحويلية ترفع من قيمتها، مضيفا أنه تم مناقشة مشروع بالسويس بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء مصنع للبتروكيماويات من معامل التكرير بمحافظة السويس ويعمل بالمازوت ، مشيرا إلى أنه تم تحديد الموقع لإقامة المصنع بالتعاون مع الشركة القابضة التعدين والبتروكيماويات وبالتعاون مع شركة تويوتا العالمية لادخال التكنولوجيا العالمية بالمصنع .

وأعلن الوزير عن توقيع بروتوكول دراسة جدوى المشروع، مشيرا إلي أن تكلفة المصنع تبلغ 4 مليارات دولار وممول من مؤسسات عالمية ودولية ، مضيفا أن الإجراءات التعاقدية ستتم عقب الانتهاء من دراسة الجدوى في أغسطس المقبل لمدة 28 أسبوعا.

وأوضح أنه جزء من استراتيجية قطاع البترول النمو بصناعة البتروكيماويات، لافتا إلى افتتاح مصنع الايثيلين والبولي ايثيلين العام الماضي وهو من المشروعات العامة التي دخلت فيها مصر ، وهناك عمليات للتوسع في زيادة الطاقة لها بمصنع البروبولين بالإسكندرية كما أن هناك إجراءات تعاقدية لزيادة القيمة الإنتاجية لمادة البولي ايثيلين لتقليل الاستيراد.