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هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا

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مصراوي Masrawy

هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا

04:35 م الخميس 13 يوليو 2017

هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا

هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طو

كتبت- هاجر حاتم:

قصر القامة مشكلة ربما يعاني منها بعض الرجال عند اختيارهم للملابس، فحتى تبدو أكثر طولًا مما أنت عليه، إليك بعض النصائح، وفقًا لما ذكره موقع esquire.

- اللون الموحد يجعل شكل جسدك يبدو أفضل، خاصًة في الملابس الرسمية، لهذا حاول بقدر الإمكان توحيد الألوان أو التدرج بها، كالأسود والرمادي والبني والبيج.

اللون الموحد

- قصَة الشعر لها عامل كبير ومؤثر، فبالطبع الشعر الطويل ذو "الفولويوم" العالي، سيعطيك عدة سنتيمترات تجعلك أطول.

قصَة الشعر

- القبعة نفس الأمر كالشعر الطويل، فإنها تعطيك ارتفاعًا بسيطًا.

قبعة الراس

- الإكسسوارات، عزيزي الرجل حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الإكسسوارت الضخمة أو الكبيرة الحجم، كساعاتك، وحزامك، لأن الحجم الكبير، سيجعل التركيز على هذه الإكسسوارات كبير، وستبدو أنت أصغر حجمًا وبالطبع أقصر.

اكسسورات الرجل

- البنطلون، اختار المقاس المناسب لك، وحاول الابتعاد عن البنطلونات ذات "الخصر الساقط" لأنها ستظهر بشدة مدى طول ساقيك.

البنطلون

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