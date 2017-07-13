هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا
هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا
04:35 م الخميس 13 يوليو 2017
هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طو
كتبت- هاجر حاتم:
قصر القامة مشكلة ربما يعاني منها بعض الرجال عند اختيارهم للملابس، فحتى تبدو أكثر طولًا مما أنت عليه، إليك بعض النصائح، وفقًا لما ذكره موقع esquire.
- اللون الموحد يجعل شكل جسدك يبدو أفضل، خاصًة في الملابس الرسمية، لهذا حاول بقدر الإمكان توحيد الألوان أو التدرج بها، كالأسود والرمادي والبني والبيج.
- قصَة الشعر لها عامل كبير ومؤثر، فبالطبع الشعر الطويل ذو "الفولويوم" العالي، سيعطيك عدة سنتيمترات تجعلك أطول.
- القبعة نفس الأمر كالشعر الطويل، فإنها تعطيك ارتفاعًا بسيطًا.
- الإكسسوارات، عزيزي الرجل حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الإكسسوارت الضخمة أو الكبيرة الحجم، كساعاتك، وحزامك، لأن الحجم الكبير، سيجعل التركيز على هذه الإكسسوارات كبير، وستبدو أنت أصغر حجمًا وبالطبع أقصر.
- البنطلون، اختار المقاس المناسب لك، وحاول الابتعاد عن البنطلونات ذات "الخصر الساقط" لأنها ستظهر بشدة مدى طول ساقيك.
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