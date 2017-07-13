رسميا.. «الكاف» يوقف حسام البدري مباراة ويغرمه 10 آلاف دولار

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قررت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة مع وقف التنفيذ، علاوة على تغريمه مبلغ 10 آلاف دولار، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لشبكة "beIN SPORTS"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس.

ورفض حسام البدري، وجود ميكروفون قناة "بي إن سبورتس"، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والوداد بالمغرب، التي انتهت بهزيمة الأحمر بهدفين نظيفين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وكان "كاف" قد حول تصرف البدري للجنة الانضباط التابعة له، لاتخاذ عقوبة على الفريق الأحمر، خاصة أن جميع الأندية قامت بالتوقيع على لوائح البطولة قبل انطلاقها، ومنها احترام تعاقدات "كاف" مع الرعاة التابعين له، وكذلك قناة "بي إن سبورتس" الناقلة للبطولة وحفظ حقها في نقل المباريات واللقاءات الصحفية قبل وبعد المباريات.