ريال مدريد الأفضل عالميًا.. لكن ماذا يحتاج في «الميركاتو»؟

التحرير

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اختتم ريال مدريد الإسباني، موسم 2016-2017، بأجمل شكل ممكن في كارديف؛ حيث توج بدوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي، على حساب يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة (1-4) ليعزز اللقب القاري الـ12، كما حقق لقب كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ولكن تشكيلة ريال مدريد تحتاج لعدة أمور يرصدها «التحرير» خلال التقرير التالي:

- ماذا بعد رحيل رونالدو؟

كشفت تقارير عن رغبة اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، ليظل الملف الدون يشغل بال عشاق النادي المكلي، والجهاز الفني، حول مصير النجم البرتغالي.

ويُصر رونالدو على الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف الحالي بسبب اتهام المدعي العام الإسباني له بالتهرب الضريبي فاللاعب البرتغالي يشعر أن ريال مدريد لم يدافع عنه بالشكل المطلوب في قضية الاتهامات الضريبية.

وأصبح ريال مدريد بحاجة إلى التعاقد مع خليفة للنجم البرتغالي، إذا تمسك الأخير بالرحيل عن الفريق، وتتجه الأنظار إلى البلجيكي الدولي إدين هازارد، الذي يرتبط اسمه منذ فترة بريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه.

- الدعم الدفاعي

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قررت إدارة النادي الملكي الاستغناء عن خدمات البرتغالي بيبي، مدافع الفريق، لتسود حالة من الانتقادات داخل الفريق، لأن الأخير مازال قادراً على العطاء، وهو ما ظهر خلال مشاركة اللاعب مع منتخب البرتغال، ببطولة كأس القارات.

ولم يقم الريال بتدعيم دفاعاته بلاعب مميز، في ظل كثرة إصابات الفرنسي رافاييل فاران، وعدم وجود بديل دفاعي قوي، خاصة أن الاعتماد على إجادة ناتشو اللعب في أكثر من مركز، لا يعني أنه خيار مثالي في يد زيدان، لأن الموسم طويل وقد يشهد بعض الإصابات التي قد تمثل أزمات للريال.

- حسم ملف موراتا

يحتاج ريال مدريد أيضاً لحسم ملف رحيل ألفارو موراتا، بعد أن قرر الأخير مغادرة النادي الملكي بسبب عدم مشاركته أساسيًا باستمرار.

ويمثل رحيل موراتا مشكلة للمدير الفني، خاصة في ظل تذبذب مستوى الفرنسي كريم بنزيمة، وصيامه عن التهديف لفترات على مدار الموسم، والانتقادات التي تواجهه بسبب تراجع مستواه، لذلك يحتاج الريال لمهاجم مميز حال رحيل موراتا.

- استمرار سياسة التدوير

شهد الموسم الأخير طفرة فنية واضحة، مع زين الدين زيدان، الذي قاد الفريق لتحقيق الإنجازات السابقة بسبب سياسة التدوير التي اتبعا منذ توليه المسؤولية الفنية، لذلك يجب أن يتبع المدرب الفرنسي نفس السياسة في الموسم الجديد.