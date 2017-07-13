ماذا يعني هذا الثقب الصغير بجانب أذن بعض الناس؟

كتبت- هاجر حاتم:

هل لديك ثقب الصغير بجانب الأذن؟ ألم تسأل نفسك من قبل لماذا أمتلك واحدًا دون غيري، فهل أنا مميز؟!.

بالطبع أنت مميز ولكن ليس بشكل إيجابي كما تعتقد، حيث أوضح موقع verywell أن هذا الثقب يسمى "جيب أمام صوان الأذن" وهو عيب خلقي يتكون لدى الجنين في رحم الأم، ويوجد فقط عند 0.3% إلى 5% من سكان العالم.

ويتكون هذا الثقب نتيجة لخلل في تكوين الأذن للجنين، ويتسبب في ضعف حالة السمع لدى الكثيرين ممن لديهم هذا الثقب، حيث أثبتت الدراسات أنه حوالي 8 من بين كل 1000 طفل ممن لديهم هذا الثقب يصيبهم حالة ضعف السمع.

يذكر أن هذا الثقب قد يؤثر على تكوين الأذن الخارجية على غرار حدوث تشوهات، وضيق قناة الأذن، بالإضافة إلى احتمالية تكون أورام بفعل هذه الفتحة.

لهذا ينصح الأطباء بالذهاب إلى الطبيب في سن صغير عند ملاحظة وجود مثل هذا الثقب، لتفادي حدوث الأمراض المصاحبة نتيجة هذا العيب الخلقي.