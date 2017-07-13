«راح يجيب مصاريف الكلية مارجعش».. حكاية طالب صعقته الكهرباء وحصل على 93%

التحرير

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فرح "عبده" بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة مستقبلا عيد الفطر المبارك بروح جديدة، وراح يبحث بعدها عن فرصة عمل خلال إجازة الصيف كما اعتاد منذ وفاة والده وهو في السادسة من العمر، لكن هذه المرة كانت لتوفير مصروفات الكلية، هندسة البترول، التي حلم بها، لكنه لقي مصرعه صعقا بالكهرباء قبل إعلان النتيجة بأيام.

بين فرح وحزن أهالي قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الأربعاء، كان البكاء والحسرة لسان حال أسرة الطالب عبده ناجي عبد العاطي، تحقق حلم نجلهم الذي كثيرا ما اجتهد لتحقيقه، وحصل على 93.17% "راح يجيب مصاريف الكلية ومارجعش"، يقول عمه.

بكلمات ممزوجة بالألم، يؤكد سعيد النوبي، عم الطالب المتوفى، أن "عبده" كان يجتهد في الدراسة للالتحاق بكلية هندسة البترول للحصول على وظيفة براتب جيد "كان نفسه يساعد في تعليم إخواته ويريح أمه من الشقا"، لافتا بأنه اعتاد العمل باليومية في الصيف لتوفير مصروفات أسرته المكونة من فتاة و3 أولاد.

"بقيت راجل ومش هخلي إخواتي وأمى يتبهدلوا"، يشير سعيد النوبي إلى أن "عبده" كان يردد هذه الجملة بشكل مستمر حال سؤاله :"إزاي تشتغل وانت طالب؟".

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يضيف في حديثه لـ"التحرير"، أن نجل شقيقه كان يتمتع بدماثة الخلق "ماكنش بيحب المشاكل ومحبوب من الجميع"، مشددا على تفوقه منذ الصغر، وحصوله على شهادات التقدير.

يتوقف عم الطالب عن الكلام لثوان معدودة مستجمعا قواه، مستكملا حديثه: "يوم وفاته قال لي رايح أشتغل علشان أجيب مصاريف الكلية"، موضحا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه للصعق الكهربي في أثناء عمله باليومية بمدينة 6 أكتوبر "كان شغال بالهيلتي، والسلك كان به أجزاء عارية فصعقه".

وعن ليلة أمس، يقول سعيد النوبي: "امبارح عدى علينا كأنه 100 سنة"، مضيفا: "تخيل بنستقبل نتيجته وهو مش بينا"، مشيرا إلى أن والدته وأشقاءه لم يتوقفوا عن البكاء "عبده كان الأب والأخ".