نواب عن تصريحات «مروان»: «لسنا راضون عن الحكومة وشكوناها كثيراً»

التحرير

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نسبة رضا نواب البرلمان عن أداء الحكومة بلغت 96.8% تصريح أدلي به المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مؤتمره الصحفى أول أمس الثلاثاء، أثار غضب عدد من النواب، مؤكدين أنها غير معبرة عن الواقع بأي شكل، إلا لو كان يقصد رضا الأغلبية البرلمانية تحت قبة البرلمان.

«غير صحيح وهذه حكومة جباية»

يقول النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن تصريحات المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن رضى نواب البرلمان عن أداء الحكومة بنسبة ٩٦.٨٪، نتيجة عمل استبيان على عدد من النواب، قائلًا: «غير صحيحة ولم يحدث استبيان على رضاء النواب عن أداء الحكومة، وإلا لو كان تم على مجموعة بعينها». وتابع: «من الواضح أنه كان يقصد رئاسة مجلس النواب والأغلبية البرلمانية بأنهم موافقون عن أداء الحكومة»

وأضاف غطاس، فى تصريح لـ«التحرير»، أن البرلمان يمنع التصويت الإلكتروني أو المناداه على الاسم داخل مجلس النواب، لافتًا إلى أن طريقة أخذ القرار عن طريق رفع الأيدي ليست طريقة ديمقراطية بأى شكل، ولا يمكن الخروج منها بأى إحصائيات سليمة.

«لا يوجد للحكومة برنامج إصلاح إقتصادى»

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة التى تتخذها الحكومة فى الفترة الأخيرة تؤكد ما ذكرته فى الأيام الماضية بأن أغلب قراراتها تخضع لشروط صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه كلما اقترب تسديد الدفعة الجديدة من قرض الصندوق سيتم تحريك الأسعار ورفع الدعم.

واستطرد: «لا يوجد برنامج إصلاح إقتصادى للحكومة، وإنما تلبي شروط البنك الدولى، والمصريين طالما قابلين ما يحدث من الحكومة يبقوا يستاهلوا ما يجري لهم».

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«بعيدة تماما عن الواقع»

بينما وصف النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث الرسمي باسم تكتل ٢٥- 30 تحت قبة البرلمان، تصريحات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشأن رضى نواب البرلمان عن أداء الحكومة بنسبة ٩٦.٨٪، وخاصة استجابتها لطلبات المواطنين، بأنها بعيدة تماما عن الواقع.

وقال الشرقاوي، إن أغلبية النواب اشتكوا أكثر من مرة من عدم تلبية الحكومة لطلباتهم، التي تهدف إلى خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن أداء الحكومة بشكل عام، أقل من الضعيف، سواء في تقديم الخدمات، أو تلبية طلبات المواطنين، أو تنفيذ سياسات الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تكتل ٢٥- 30 تحت قبة البرلمان، أن تصريحات بعض الوزارات نمطية، وأشبه بالتقارير الحكومية في العهود السابقة، التي كانت تدعي أن كل شيء على أكمل وجه، رغم أن المواطنين يشكون للنواب من عدم الاستجابة لطلباتهم.

وكان المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، كشف عن رضاء 96.8% من النواب الذين تم استطلاع آرائهم على استجابة الحكومة لطلباتهم، موضحًا أنه تم عمل استبيان عن مدى رضا النواب أداء مندوبي الاتصال السياسي.

وأشار مروان، فى مؤتمر صحفى له الثلاثاء الماضى، إلى أنه في الفترة من 10 إبريل الماضي حتى 19 يونيو 2017 تم الرد على 1625 طلبًا من أصل 1880 بواقع 86.5%، لافتًا إلى أن أغلب الطلبات يتم الرد عليها، سواء بالموافقة أو الرفض مع ذكر السبب.