12 سبتمبر.. نظر تقرير اللجنة الثلاثية في اتهام ورثة سكرتير "مبارك" بالكسب غير المشروع

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة ضد ورثة اللواء جمال عبد العزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى لجنة ثلاثية لفحصها من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وحددت جلسة 12 سبتمبر للنظر في التقرير الوارد.

قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم علي ورثة اللواء جمال عبد العزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في اتهامهم بالكسب غير المشروع لجلسة 13 يوليو المقبل.

وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

وأيدت محكمة جنايات الجيزة، قرار الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته، لاتهامهم فى قضايا فساد جديدة مع أسرة الرئيس مبارك، واستغلال وظائفهم.