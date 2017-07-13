مدير أمن القاهرة يأمر بتعزيز أجهزة الـ “X-ray" بمجمعات الشرطة

كتب – فتحي سليمان:

تفقد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، عدداً من أقسام الشرطة للاطلاع على سير العمل بها، وزار مجمع شرطة الأميرية، ومجمع شرطة دار السلام، وأمر بتعزيز إجراءات فحص المترددين من خلال بوابات كشف إلكتروني عن المعادن "X-ray".

وراجع مدير الأمن الخطط الأمنية، ومداخل ومخارج مجمع شرطة الأميرية، وكاميرات المراقبة، واستمع لشكاوى بعض المواطنين في إدارات الجوازات والأحوال المدنية، وتقابل مع عدد من المواطنين، واستمع لشكواهم وبلاغاتهم، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

وتفقد مساعد الوزير أقسام شرطة الزاوية الحمراء، والزيتون، والسلام أول، وأكد على مأموري وضباط الأقسام بأن أهم أولويات العمل داخل الأقسام هو حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الأمنية.

وشدد على التعامل الجاد مع كافة البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن، ويدعم تلاحمهم معا ًفي مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن.

وتقابل مع الضباط والأفراد القائمين على التأمين، وتأكد من إلمامهم بواجباتهم وقيامهم بتطبيق الخطط الأمنية بكل دقة.