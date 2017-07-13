عطل في محطة مياه كفر الجزيرة ببني سويف بسبب "صندل نهري"

بني سويف ــ أحمد كامل:

توقفت محطة مياه كفر الجزيرة بمركز ناصر شمال بني سويف، عن العمل بشكل مؤقت، اليوم الخميس، عقب اصطدام صندل نهري لنقل البضائع، بماسورة مأخذ مياه المحطة، ما تسبب في حدوث تهوية بالماسورة وعدم قدرتها على السحب.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من سعيد أحمد طه، مشرف محطة مياه كفر الجزيرة، بوقوع تصادم بين صندل نهري لنقل البضائع قيادة "أحمد سيد أحمد علي" ومقيم بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، بماسورة مأخذ مياه محطة مياه كفر الجزيرة بدائرة المركز.

من جانبه قال محمد بكري إبراهيم، رئيس مركز ومدينة ناصر، إن شركة المياه بمركز ناصر حملت جميع خطوط المياه الناتجة من المحطة على محطة أشمنت، لعدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة أو ضعف المياه بمركزي ناصر والواسطى، لافتًا إلى تعهد الشركة مالكة الصندل النهري بإصلاح العطل الذي نتج عن التصادم.