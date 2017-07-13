رئيس ميناء دمياط: ملتزمون بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن التصنيف البيئي للميناء، بحسب التقارير الدولية، يأتي في الفئة "الخضراء"، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية بشأن المحافظة على البيئة خصوصًا في أثناء تداول البضائع منها "الصب غير النظيف".

وأوضح "صالح" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الميناء صديق للبيئة لأنه جرى تخصيص ساحات، لتداول الصب غير النظيف واستخدام معدات تداول مغطاة لمنع تسريب الأتربة، واستخدام نظام الرش للبضائع التي تنتج عن تداولها أتربة، وكذلك تشميع السيارات اللوري التي تنقل البضائع داخل وخارج الميناء.

وبيّن صالح وجود مرصد بيئى داخل الميناء تابع لجهاز شئون البيئة يتوفر به جميع الأجهزة وكذلك معامل تحاليل لمتابعة أنشطة الميناء المختلفة وكتابة التقارير عنها والتى كانت جميعها، في إطار المسموح به فى قانون البيئة 4 لسنه 1994 وتعديلاته.

ولفت رئيس هيئة الميناء إلى أنه من المقرر الحصول على شهادة الإدارة البيئية ISO 14001/2015، لأن ميناء دمياط من الموانى الرائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط، بتطبيق منظومة OPS، وهي عبارة عن إمداد السفن بمجرد ربطها على أرصفة الميناء بالكهرباء من البر وإيقاف جميع مولداتها.