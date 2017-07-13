أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رئيس ميناء دمياط: ملتزمون بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس ميناء دمياط: ملتزمون بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة

03:34 م الخميس 13 يوليو 2017

رئيس ميناء دمياط: ملتزمون بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن التصنيف البيئي للميناء، بحسب التقارير الدولية، يأتي في الفئة "الخضراء"، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية بشأن المحافظة على البيئة خصوصًا في أثناء تداول البضائع منها "الصب غير النظيف".

وأوضح "صالح" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الميناء صديق للبيئة لأنه جرى تخصيص ساحات، لتداول الصب غير النظيف واستخدام معدات تداول مغطاة لمنع تسريب الأتربة، واستخدام نظام الرش للبضائع التي تنتج عن تداولها أتربة، وكذلك تشميع السيارات اللوري التي تنقل البضائع داخل وخارج الميناء.

وبيّن صالح وجود مرصد بيئى داخل الميناء تابع لجهاز شئون البيئة يتوفر به جميع الأجهزة وكذلك معامل تحاليل لمتابعة أنشطة الميناء المختلفة وكتابة التقارير عنها والتى كانت جميعها، في إطار المسموح به فى قانون البيئة 4 لسنه 1994 وتعديلاته.

ولفت رئيس هيئة الميناء إلى أنه من المقرر الحصول على شهادة الإدارة البيئية ISO 14001/2015، لأن ميناء دمياط من الموانى الرائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط، بتطبيق منظومة OPS، وهي عبارة عن إمداد السفن بمجرد ربطها على أرصفة الميناء بالكهرباء من البر وإيقاف جميع مولداتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة عملاقة ويصدّر 7 آلاف طن يوريا

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل السفينة "ستورنز" ويصدّر 4 آلاف طن يوريا

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم خلال أيام

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 7 سفن عملاقة ويصدّر 3 آلاف طن يوريا

    أخبار

إعلان

2b0fa707ce.jpg
6dc40ffe65.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)