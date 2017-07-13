الداخلية تكشف حيلة الكترونية لعصابة تستولي على أرصدة عملاء البنوك

كتب -علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، "أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرام المصرفية قيام كلٍ من (أيمن ر. ع ٣٢ سنة)، صاحب محل ملابس، مقيم الغربية، و(على م. ع، ٢١سنة)، سائق، مقيم بالجيزة، يمارسان نشاطاً إجرامياً يخترق بعض مواقع التسوق الالكتروني ويستولي على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك وأكوادها السرية ويستخدمها في التعامل على حساباتهم والاستيلاء على أرصدتهم مالية، وذلك بإرسال أوامر شراء أجهزة إلكترونية بأسماء وعناوين منتحلة وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها، وقيامهما بالاستلاء على تلك الأجهزة.

أضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض عليهما، وبحوزة المتهم الثاني جهاز كمبيوتر، وكشف الفحص الفني أنه يحتوي على العديد من الملفات التي تتضمن أعداد كبيرة من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني خاصة بالعديد من الأشخاص عملاء لبنوك مصرية وأجنبية.

وعثرت أجهزة الفحص الالكتروني على (عناوين بريد الكتروني يضم العديد من الأشخاص تستخدم لإرسال رسائل احتيالية بشكل عشوائي للحصول على البيانات البنكية، وبرنامج ومتصفح يتم استخدامهما في ممارسة نشاطهما، ورسائل مرسلة لمواقع تسوق الكتروني، وعدد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض أرقام بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك للبيع تسدد قيمتها عن طريق العملات الإلكترونية bitcoin ، وصور لبطاقات رقم القومي "مزورة".

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.