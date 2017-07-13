أحدث تقديرات نتائج غارات التحالف الدولي في العراق

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

استعرضت منظمة "اير وورز" المعنيّة برصد نتائج غارات التحالف الدولي في سوريا والعراق، أحدث التقديرات الخاصة بعمليات التحالف ضد داعش في سوريا والعراق منذ بدء الحملة ضد التنظيم في أكتوبر 2014.

واستندت "اير وورز"، وهي منظمة غير حكومية ومقرها في لندن، فيما نشرته من رسوم بيانية وخرائط توضيحية على موقعها الإلكتروني، إلى بيانات رسمية صادرة عن التحالف وبعض الدول الأعضاء.

بحسب الإحصاءات، بلغت عدد الغارات الشهرية التي شنّها التحالف ضد داعش في العراق 120 غارة في أغسطس 2015، وتوالت في الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر بـ263 غارة.

وفي 2016 سجّل التحالف أعلى مُعدّلاته في شهر نوفمبر بتنفيذ 530 غارة.

فيما استهلّ عام 2017 بـ 541 غارة نفّذها في شهر يناير، انخفضت تدريجيًا في شهريّ فبراير ومارس بعدد غارات تراوح ما بين 442 و449، حتى بلغت غاراته أوجها في أبريل بتسجيل 548 غارة.

واستمر على هذا النحو متأرجحًا ما بين الصعود والهبوط حتى وصل إلى أدنى مُعدّل له في 12 يوليو الجاري بـ 7 غارات.

وعن أعداد الضربات الجوية في العراق، أوضحت "اير وورز" أن الولايات المتحدة نفّذت 8786 ضربة، فيما شنّ حلفاؤها 4068 ضربة بشكل مُتقطّع على مدى العاميين الماضيين.

ومئويًا، قدّرت المنظّمة في رسم بياني آخر عدد الضربات الجويّة للولايات المتحدة وحلفائها في العراق، على أساس المتوسط العام للأسلحة المُفرج عنها في كل ضربة.

واعتمدت في ذلك على تقارير عسكرية رسمية من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وأستراليا وكندا.

وخلُصت إلى أن مُعدل الضربات الأمريكية في العراق بلغ 68.4 في المئة، فيما وصلت نسبة ضربات حلفائها إلى 31.6 في المئة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين، الانتصار على تنظيم داعش في مدينة الموصل، نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني كُبريات مدن المدن العراقية

وجاء إعلان العبادي من داخل مقر عمليات تابع لقوات مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وحذّر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، من ظهور داعش جديد في العراق إذا لم تغير الحكومة العراقية تعاملها مع المُكوّن السني، معتبرًا أن الحرب ضد التنظيم لم تنته بعد رغم إعلان النصر في الموصل.

ودعا قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال ستيفن تاوسند، الحكومة العراقية إلى فعل أشياء جديدة إذا أرادت منع ظهور "داعش" ثانية، مؤكداً على "ضرورة أن تتواصل الحكومة مع المكون السني وأن تتصالح معه".

وبدأت دول التحالف لقاءاتها، الأربعاء، في واشنطن ولمدة ثلاثة أيام لبحث سبل ضمان الانتصارات الحربية على التنظيم. كما بحثت الاجتماعات، بحسب الخارجية الأمريكية، سبل تصعيد الحملة على داعش على مستويات مختلفة.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، مساء الأربعاء، بأن تنظيم داعش أعلن تلعفر "ولاية مستقلة" عن ما يسميها "دولة الخلافة".

ووفقا لموقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إن "قيادة داعش في قضاء تلعفر اعتبرت الأخيرة في بيان مقتضب ولاية مستقلة عن ما اسمتها دولة الخلافة وهددت بمعاقبة صارمة لمن يخالف أوامرها".