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والد الأولى "أدبي أزهري": "كانت بتذاكر كتير.. والطيب وعدنا بجائزة مالية وحج"

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مصراوي Masrawy

والد الأولى "أدبي أزهري": "كانت بتذاكر كتير.. والطيب وعدنا بجائزة مالية وحج"

03:31 م الخميس 13 يوليو 2017

سهيلة مجدي فاروق

كتب- محمود مصطفى:
لحظة حاسمة ينتظرها طلاب الثانوية منذ انتهاء الامتحانات وحتى إعلان النتيجة، أيام تنقضي طويلة بعد مرور عام من الجهد المتواصل، تكللت بسعادة غامرة بعد اتصال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئة سهيلة مجدي فاروق بعد تحقيقها المركز الأول على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية.

يقول والدها مجدي فاروق، لمصراوي: "فوجئنا منذ قليل باتصالٍ من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئة ابنتي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للقسم الأدبى".

"لم نتوقع النتيجة، وابنتي كانت تعكف طوال اليوم على المذاكرة"، هكذا قال والد سهيلة، متابعًا: "كانت بتذاكر كتير وتعبت والحمد لله ربنا كرمنا".

وعن المسار الذي ترغب صاحبة المركز الأول في سلوكه، قال والدها: "سهيلة تود الالتحاق بشعبة اللغات والترجمة بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة"، منوهًا إلى أن شيخ الأزهر وعدهم بمكأفاة مالية ورحلة حج له ولزوجته.

وأجرى شيخ الأزهر اتصالا منذ قليل هنأ فيه أوائل الثانوية الأزهرية في الشعب "علمي وأدبي والشعبة الإسلامية" على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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