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لكي تتجنبي سخرية الرجال.. كيف تتغلبين على مشاكل الصيف المحرجة؟

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لكي تتجنبي سخرية الرجال.. كيف تتغلبين على مشاكل الصيف المحرجة؟ لكي تتجنبي سخرية الرجال.. كيف تتغلبين على مشاكل الصيف المحرجة؟

مصراوي Masrawy

لكي تتجنبي سخرية الرجال.. كيف تتغلبين على مشاكل الصيف المحرجة؟

03:30 م الخميس 13 يوليو 2017

كتبت- هاجر حاتم:

بعد أن قمنا بنشر مشاكل الفتيات المحرجة التي لا يعرفها الرجال ويواجهها النساء، جاءت الكثير من ردود الفعل من الشباب بأنهم يعلمون بهذه الأمور. لهذا عزيزتي إليك بعض الحيل البسيطة للتغلب على تلك المشاكل.

- ذوبان الماكياج على الوجه

كلما كانت جودة الماكياج التي تستخدمينها أفضل كلما كانت ثابتة وأقل تأثرًا بعوامل الجو، بالإضافة إلى أن وضع قطعة من الثلج على وجهك بعد استخدامك لمستحضرات التجميل، بشأنها أن تثبت الماكياج على وجهك.

- بقع العرق على الملابس

استخدام موانع التعرق سوف تحل المشكلة لمدة 24 ساعة حسب طبيعة المنتج الذي تستخدميه، وهو الأنسب لأوقات السهرات الليلية.

أما عن بقع العرق اليومية فيمكنك استخدام "daily care bads" أو الفوط الصحية اليومية الخاصة بك، وقصها لنصفين ولزقها في ملابسك.

- نزع الشعر بماكينة الحلاقة

يتسبب الـ "shaving" أو حلاقة الشعر باستخدام الماكينة بحدوث التهابات جلدية، لهذا فمن الأفضل استخدام عمليات الليزر لنزع الشعر خاصًة في الأماكن الحساسة، والتي أصبحت رخيصة الثمن عن الوقت الماضي.

والحيلة الثانية عن طريق وضع ماكينة الحلاقة في زيت زيتون قبل استخدامها، لتصبح الشفرة غير حادة على بشرتك.

- الرطوبة والشعر

احرصي على عمل ماسكات الشعر باستخدام زيت جوز الهند، وزبدة الشيا، لأنهما مرطبان للشعر، كما أنهما يحميان شعرك من الجفاف، وفقًا لما ذكره موقع prevention.

- الكعب العالي

ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة خلال فصل الصيف يتسبب في الإصابة بـ "الكاللو"، لهذا ننصحك بعمل "استرتش" لقدميك كل فترة أثناء ارتداء الكعب، بالإضافة إلى استخدام الفوط الصحية اليومية ووضعها بين قدميك والحذاء، حتى لاتلتصق مباشرًة بالجلد.

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مصراوي Masrawy

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