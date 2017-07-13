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إيناسيو يتمسك بضم نجم الدراويش

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إيناسيو يتمسك بضم نجم الدراويش إيناسيو يتمسك بضم نجم الدراويش

التحرير

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تمسك البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى ، بضم إبراهيم حسن، جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى خلال فترة الاتنقالات الجارية.

وأبلغ البرتغالى مسئولو القلعة البيضاء بضرورة إتمام التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى، مؤكدًا لهم على أنه الأفضل فى الدورى المصرى الممتاز.

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ويرغب إيناسيو في تدعيم مركز صانع الألعاب، في الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز أبرزهم، مصطفى فتحي لصفوف التعاون السعودي، ومحمود عبد المنعم «كهربا» لنادي اتحاد جدة.

الجدير بالذكر أن مجلس إداراة الزمالك أرسل فاكسًا رسميًا إلى الإسماعيلي لطلب التعاقد مع إبراهيم حسن، صاحب الـ 25 عامًا، خلال الميركاتو الجاري.

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