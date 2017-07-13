أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

متعب: «أوعى أسيست غالي ينسيكوا إن الجون جه في الدقيقة 92»

Google+ Print
متعب: «أوعى أسيست غالي ينسيكوا إن الجون جه في الدقيقة 92» متعب: «أوعى أسيست غالي ينسيكوا إن الجون جه في الدقيقة 92»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمى نظيره وادي دجلة، في الدقيقة 92 ضمن منافسات دور الثمانية في كأس ، والتي أقيمت أمس الأربعاء، على السلام. 

وغرّد عماد متعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلآ: « بس أوعى اسيست حسام غالي ينسيكوا ان الجون جه في الدقيقة 92».

شاهد أيضا

تغريدة متعب دفعت أحمد حسام «ميدو» ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إلى الرد على مهاجم الفريق الأحمر قائلآ: «احترم نفسك»، حيث كتب تعليقه مصحوبًا بابتسامة.

تغريدة متعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية