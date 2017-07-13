متعب: «أوعى أسيست غالي ينسيكوا إن الجون جه في الدقيقة 92»

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عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمى نظيره وادي دجلة، في الدقيقة 92 ضمن منافسات دور الثمانية في كأس مصر، والتي أقيمت أمس الأربعاء، على ستاد السلام.

وغرّد عماد متعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلآ: « بس أوعى اسيست حسام غالي ينسيكوا ان الجون جه في الدقيقة 92».

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تغريدة متعب دفعت أحمد حسام «ميدو» ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إلى الرد على مهاجم الفريق الأحمر قائلآ: «احترم نفسك»، حيث كتب تعليقه مصحوبًا بابتسامة.