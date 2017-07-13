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اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء أندية القسم الثاني السبت المقبل

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اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء أندية القسم الثاني السبت المقبل اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء أندية القسم الثاني السبت المقبل

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يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا في الواحدة من بعد ظهر يوم السبت المقبل، مع رؤساء أندية القسم الثاني بمقر الاتحاد بالجزيرة، وذلك بمناسبة قرب بداية الموسم الجديد (2017 / 2018).

ويأتي الاجتماع حرصًا من اتحاد الكرة على وضع كافة العوامل التي تضمن إخراج موسم ناجح بما يخدم مصالح الأندية المشاركة في مسابقة الدوري ومصالح المنتخبات الوطنية.

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كما ذكر الاتحاد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق التعاون مع الأندية، وهو المبدأ الذي يحرص اتحاد كرة القدم على الأخذ به واستمراره دائما.

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