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تونس تستضيف وديتي المنتخب الوطني أمام السعودية

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تونس تستضيف وديتي المنتخب الوطني أمام السعودية تونس تستضيف وديتي المنتخب الوطني أمام السعودية

التحرير

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وافق اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على لقاء منتخبي شباب الفراعنة والسعودية في مباراتين وديتين بتونس يومي 27 و 30 يوليو الحالي، وذلك بعد اعتذار الاتحاد الجزائريعن إقامة مباراتين وديتين في الفترة نفسها، وتأجيلهما إلى شهر أكتوبر المقبل.

وكان اتفاقا مسبقا بين الاتحادين المصري والسعودي على اقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين لم يتحدد موعدهما، واستجاب الجانب السعودي فورا على طلب الوطني بإقامتهما الشهر الحالي، وطلب الجانب السعودي طلب أن تكون المباراتان في تونس، حيث تصادف وجود منتخب بلاده في معسكر تدريبي هناك.

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ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني للشباب إلى تونس يوم 25 الحالي والعودة إلى أرض الوطن في 31 من الشهر نفسه.

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التحرير

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