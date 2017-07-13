فرديناند يتصدر وبوجبا سابعًا.. أغلى 10 لاعبين في تاريخ «البريميرليج»

التحرير

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نشرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، نتائج دراسة لأغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالأسعار الحالية في سوق الانتقالات، والتي شهدت مفاجأت بالجملة.

وأجرت شبكة «سمارت بيتس» دراسة حللت فيها جميع الصفقات التي تمت في تاريخ البريميرليج وحولتها إلى الأسعار الحالية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا باستخدام بعض القوانين الاقتصادية والرياضية.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت أهمها احتلال الدولي الفرنسي بول بوجبا، الذي يعد أغلى لاعب في التاريخ المرتبة السابعة، في حين تصدر ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق القائمة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» القائمة التي جاءت على النحو التالي:

1- ريو فرديناند

انتقل الدولي الإنجليزي ريو فيرديناند في عام 2002، من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد مقابل 29 مليون جنيه إسترليني – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 113 مليون.

2- آلان شيرر

تمكن الهداف الإنجليزي آلان شيرر في عام 1996، من الانتقال من صفوف بلاكبيرن إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 106 مليون.

3- أندري شيفتشينكو

انتقل الدولي الأوكراني أندري شيفتشينكو في عام 2004، من ميلان الإيطالي إلى تشيلسي مقابل 30 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 97 مليون.

4- أنخيل دي ماريا

في عام 2014 انتقل الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 59 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 94 مليون.

5- مايكل إيسيان

انتقل الدولي الغاني مايكل إيسيان في عام 2005، من ليون الفرنسي إلى تشيلسي مقابل 24 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 93 مليون.

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6- ديديه دروجبا

في عام 2004 انتقل الدولي الإيفواري ديديه دروجبا من مارسيليا الفرنسي إلى تشيلسي مقابل 24 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 90 مليون.

7- بول بوجبا

انتقل الدولي الفرنسي بول بوجبا في عام 2016، من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 89 مليون.

8- مسعود أوزيل

في عام 2013، انتقل الدولي الألماني مسعود أوزيل، من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى آرسنال مقابل 42 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 85 مليون.

9- سيرجيو أجويرو

انتقل الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في عام 2011، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 31 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 81 مليون.

10- روبينيو

في عام 2008 انتقل الدولي البرازيلي روبينيو من صفوف ريال مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 36 مليون – قيمة الصفقة في الأسعار الحالية 79 مليون.