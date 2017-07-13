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وزير الصحة يتفقد مستشفى سيدي غازي.. ويوجه بحل أزمة الكهرباء

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفى سيدي غازي.. ويوجه بحل أزمة الكهرباء

03:05 م الخميس 13 يوليه 2017

وزير الصحة يتفقد مستشفى سيدي غازي.. ويوجه بحل أزمة الكهرباء

كتب - أحمد جمعة:
تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الانشاء والتطوير بمستشفى سيدي غازي المركزي تمهيدا لافتتاحه.

وقال وزير الصحة في تصريحات على هامش الجولة، إن المستشفى تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات، ومقامه على مساحة 4891 مترا مربعا، حيث تم البدء في عملية التطوير منذ شهر نوفمبر2014، وتخدم 100 ألف نسمة.

وأوضح وزير الصحة أن سعة المستشفى 103 أسرة، منها 86 سرير إقامة، و6 أسرة للعناية المركزة، و11 حضانة للأطفال، و3 غرف للعمليات، و6 أسرة للإفاقة، بالإضافة إلى 27 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، وقسم للأشعة وأخر للمعامل.

وأكد أنه سوف يتم توفير جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعا خلال أسبوع، حتى يستطيع المستشفى استقبال حالات الحوادث والطوارئ، وبذلك يصبح المستشفى من المستشفيات ذات الخدمة الثلاثية.

ووجه راضي بسرعة حل مشكلة دخول خط كهرباء إلى المستشفى، الأمر الذى استجاب له المحافظ على الفور ووعد بإنهاء هذه المشكلة وامتداد خط الكهرباء خلال أسبوع فقط.

كما وجه بضرورة اتباع طرق مكافحة العدوى، واستخدام أجهزة مراقبة بجميع أقسام المستشفى، وميكنة أقسام تسجيل المرضى، والاستقبال.

 

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