10 فنانين اضطروا لحذف صورهم.. «الأسطورة» مع نجل مبارك وأخرى للسخرية من والدتها

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بمجرد نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بـ"جمال مبارك" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها "مع الرجل المحترم"، ليثير استهجان المئات من جمهور الأسطورة.

على الرغم من دفاعه عن تلك الصورة خلال التعليقات مع الجمهور فإنه قام بحذفها بعد نصف الساعة فقط من نشرها.





موقف الفنان محمد رمضان لم يكن الأول، فعدد كبير من الفنانين ندموا على نشر بعض الصور وقاموا بحذفها على الفور، ونرصد أبرز هؤلاء النجوم خلال التقرير التالى..

شيرين عبد الوهاب

يبدو أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت تمر بحالة نفسية سيئة، وقامت على أثرها بنشر صورة لها وهي تبكي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام" و"فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "أنا آسفة بس محتجالكم جدا"، ولكنها لم تستمر دقائق وقامت بحذفها على الفور.

هاني شاكر

انتقادات وتعليقات ساخرة كانت من نصيب الفنان هاني شاكر بعدما قام بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داخل حوض السباحة، واتهمه البعض وقتها بأنه يقوم بتقليد الفنانة اللبنانية إليسا، ما دفعه إلى حذفها.

أنغام

بعد نشر المطربة "أنغام" صورة لوالدتها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة عيد الأم، جاءت التعليقات ساخرة غير لائقة إلى حد كبير، ونتيجة للكم الكبير من السخرية التي نالتها الصورة، اضطرت الصفحة الرسمية إلى حذفها تمامًا، مراعاة لشعور الفنانة أنغام.

سميرة سعيد

جدل واسع أثارته المطربة المغربية سميرة سعيد، بعد نشرها صورة لها بإطلالة غريبة الشكل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وهي مرتدية فستانا يشبه شرائح مكرونة "الأندومي"، وقامت سميرة بحذف الصورة بعد دقائق من نشرها بعدما أثارت جدلا كبيرا بين جمهورها.

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عادل إمام

على غرار الفنان محمد رمضان، قامت إحدي الصفحات المنسوبة للفنان القدير عادل إمام، على موقع التواصل "فيسبوك" بحذف صورة قديمة له تجمعه بجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد تعرضه للهجوم وقتها.

رامي صبري

هجوم كبير تعرض له الفنان رامي صبري بعد الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، حيث ظهر بتغير في لون شعره الذي حوله للبني الفاتح، مما غير في ملامحه بشكل كبير، وبعد موجة الانتقادات التي تعرض لها المطرب الشاب اضطر مدير الصفحة إلى حذف الصورة، إلا أنه عاد ونشرها مرة أخرى استجابة لطلب رامي صبري.

وكتب مدير الصفحة: "أنا ميدو حلمي مدير صفحة رامي صبري على Facebook.. هذه الصورة أنا حذفتها بسبب التعليقات التي كتبت بألفاظ ليست حلوة، بس الفنان رامي صبري لأنه متواضع طلب مني أضع الصورة مرة أخرى لأنه لم يغضب منكم، لأنه يجرب إطلالة جديدة ومتوقع إن أي جديد الناس تنتقده، لكن في حدود الأدب، وأتمنى أن أي انتقاد يوجه لموسيقاه وليس لصورته وشكرًا".

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام" أثناء استحمامه، مما عرضه للكثير من الانتقادات وغضب الكثير من متابعيه، مما دفعه لحذفها بعد نشرها بدقائق قليلة.

غادة عبد الرازق

بعد أن نشرت صورة لها داخل كازينو في لندن وهي تلعب القمار، تعرضت النجمة غادة عبد الرازق لهجوم كبير بين جمهورها، وهو ما اضطرها في النهاية إلى حذف الصورة من حسابها على الإنستجرام حتى لا تؤخذ عليها.

أصالة

حذفت أيضًا الفنانة السورية "أصالة"، صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تستجم على رمال شاطئ البحر، حيث ظهرت بمظهر غير لائق، خصوصا أن الصورة تم التقاطها بشكل قريب جدا من وجهها، الأمر الذي جعل ملامحها تبدو أضخم من الحقيقة.



