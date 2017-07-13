وزير الصحة لـ«التحرير»: نجحنا في القضاء على فيروس «سي» نهائيًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع باستمرار الوضع بالقطاع الصحي، وهذا يعكس توجه الدولة بالاهتمام بالمحافظات ودعم القطاع الطبي بها.

شاهد أيضا

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، إن الحملة التي قامت بها الدولة للقضاء على فيرس «سي» نجحت، وتم القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار لمصابي الفيرس، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة مسح القرى والمدن للكشف عن أي حالات جديدة لتقديم العلاج لها على الفور.

وأوضح الوزير أنه يتم العمل في المرحلة الحالية على تطوير وتحديث المستشفيات لتقديم خدمات صحية متميزة، لافتًا إلى أنه قد تم افتتاح 9 مستشفيات جديدة خلال الفترة الماضية، ووسيتم افتتاح 6 مستشفيات جديدة خلال الفترة المقبلة، وجميعها بالأقاليم التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، عدا مستشفى واحد فقط تم افتتاحه بالقاهرة الكبرى.