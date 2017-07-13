تربيطات مبكرة للنواب على رئاسة اللجان النوعية

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معركة انتخابات اللجان النوعية بدأت مبكرًا داخل مجلس النواب، على الرغم من عدم بدء دور الانعقاد الثالث، المقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، حيث يرغب عدد رؤساء اللجان السابقين في العودة مرة أخرى لصدارة المشهد، فيما يسعي بعضاً من الروؤساء الحاليين إلي الاستمرار في مقاعدهم.

«الإسكان» وصراع مكتوم

وتشهد لجنة الإسكان صراعًا مكتومًا بين النائب علاء والي الراغب في الاستمرار في منصبه رئيسًا للجنة، ومعتز محمد محمود الذي يسعى لاسترداد منصبه الذي فاز به في دور الانعقاد الأول، ويحشد الأخير من الآن الأصوات لصالحه.

ويري معتز في نفسه أنه الأحق برئاسة اللجنة، خاصة وأنه سبق وتقدم بطعن للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على انتخابات رئاسة اللجنة بعد خسارته أمام والي في دور الانعقاد الثاني، اعتراضًا على المخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي أعلنت على أساسها نتيجة رئاسة اللجنة في انتخابات اللجان.

الخمول يدفع مرشد للترشح مجددا على رئاسة «الصحة»

أما لجنة الصحة فمن الواضح أنها ستشهد عودة الدكتور مجدي مرشد مجددًا لرئاسة اللجنة، خاصة في ظل حالة الخمول التي بدت عليها اللجنة في دور الانعقاد الثاني، حيث يرى بعض النواب أن رئيس اللجنة الحالي النائب محمد العماري لم يقم بنفس النشاط الذي كانت عليه اللجنة في دور الانعقاد الأول.

«التعليم» لم تحاسب الهلالي الشربيني

أما المفاجأة -بحسب مصادر برلمانية- فتتمثل في لجنة التعليم التي يترأسها الدكتور جمال شيحة على مدار دورتين متتاليتين، حيث لم تقدم اللجنة خلال الدورتين الماضيتين أية حلول واضحة في مسألة التعليم وتسريب الامتحانات ومحاسبة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، إضافة إلى ما تردد أن شيحة انضم إلى ائتلاف دعم مصر ليضمن بقائه في اللجنة على الرغم أن أغلب أرائه واتجهاته كانت تميل إلى تكتل 25/ 30.

أبو شقة يترك «التشريعية» للمنافسة على رئاسة «الوفد»

أما اللجنة التشريعية، فأبدى المستشار بهاء أبو شقة خلال الأيام الماضية رغبته في عدم الاستمرار في رئاستها والاكتفاء بدورتين، خاصة مع رغبته الترشح لرئاسة حزب الوفد العام المقبل، إضافة إلى ما تعرض له خلال الفترة الماضية من هجوم حاد من جانب أعضاء الكتلة البرلمانية للوفد بسبب جمعه لأكثر من منصب، مما أضعف دور الكتلة في البرلمان.

ويبدو أن معركة رئاسة حزب الوفد ستكون الأبرز لأبو شقة خاصة وأنه أعلن لنواب الوفد تركه رئاسة الكتلة البرلمانية وعدم الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية مع نهاية دور الانعقاد الحالي، ويعد أبرز المرشحين لخلافته، النواب علاء عبد المنعم وأحمد حلمي الشريف صاحب مشروع قانون الهيئات القضائية، إلا أن الأخير مدعوم بشكل كبير من جانب ائتلاف دعم مصر من جهة ومن جانب أبو شقة نفسه من جهة أخرى.

«الاقتصادية» معركة بين غلاب والشريف

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وفي اللجنة الاقتصادية، لا تزال الحرب مشتعله رغم تولي النائب عمرو غلاب المنصب بعد اختيار الدكتور علي مصيلحي، وزيراً للتموين، حيث يسعى النائب مدحت الشريف إلى الترشح لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد المقبل، خاصة وأنه كان أحد المعترضين بقوة على طريقة انتخاب عمرو غلاب، عقب تنحي المصيلحي عن منصبه كرئيس للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.

وأعلن وقتها الشريف والنائب عمرو الجوهري، بأن أعمال اللجنة ستتوقف لحين البت فى الاعتراض الذى تقدم به نواب اللجنة على الطريقة التى أجريت بها الانتخابات، حيث إنهم فوجئوا بانتقال 14 عضوًا من ائتلاف دعم مصر إلى اللجنة قبيل الانتخابات مباشرة لدعم مرشح «الأغلبية» النائب عمرو غلاب، على مقعد رئيس اللجنة، وهو ماحدث بالفعل حيث فاز بالتزكية.

«العلاقات الخارجية» غير واضحة المعالم وسعيد لن يترشح

أما لجنة العلاقات الخارجية، فلا تزال الصورة ضبابية إلى حد ما في ظل عدم اعلان السفير محمد العرابي صراحة نيته خوض انتخابات رئاسة اللجنة مجددا من عدمه، خاصة وأنه مٌقل في حضور اجتماعات اللجان، في الوقت الذي أبلغ فيه النائب أحمد سعيد رئيس اللجنة عدد من الأعضاء اعتزامه عدم الترشح مجدداً.

«المحلية» السجيني لن يترشح وباشات والبطران يريدا العودة لـ«الإفريقية» و«الاتصالات»

وفي لجنة الإدارة المحلية، أعلن رئيس اللجنة أحمد السجيني عدم الترشح في دور الانعقاد المقبل، مما يفسح المجال للنائبين دائمي الترشح محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد عطية الفيومي. أما في لجنة الشئون الإفريقية فيسعى حاتم بشات إلى الترشح مجددًا أمام مصطفى الجندي، وفي لجنة الاتصالات تحشد النائبة مي البطران أصوات نواب اللجنة أملا في أن تعيد كرة دور الانعقاد الأول وتفوذ برئاسة اللجنة.

«السياحة» صدقي يدخل على خط المنافسة مع سحر طلعت

أما لجنة السياحة والتي تترأسها النائبة سحر طلعت مصطفى على مدار دورتين، فأكد بعض النواب أن النائب عمرو صدقي الذي ترك اللجنة وانضم إلى اللجنة الاقتصادية، أبدى نيته الترشح في مواجهتها في دور الانعقاد المقبل.

«الخطة والموازنة» و«الإعلام» و«حقوق الإنسان» و«الصناعة» أبرز اللجان المستقرة

في المقابل، تشهد عددًا من لجان البرلمان استقرارًا في تشكيلها، ومن أبرز هذه اللجان لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها حسين عيسى، حيث يستشعر أعضاء اللجنة الحرج في الترشح أمامه خاصة وأنه قيمه اقتصادية وعلمية رفيعة، وسبق وأعلن أعضاء من اللجنة له ومن بينهم كريم سالم، ومحمد فؤاد عدم خوضهم الانتخابات أمامه احتراما وتقديرا له.

أما لجنة الصناعة، فيبدو أن النائب أحمد سمير مستمر في مكانه، خاصة وأن أداؤه يحظى بقبول من ائتلاف دعم مصر ورئيسه محمد السويدي رئيس اللجنة السابق، على الرغم من الانتقادات الموجهة لسمير من كونه دائم العداء مع الصحافة ودائما ما يغلق الاجتماعات في وجه الإعلام، وتسبب من قبل في نفور النواب من اللجنة، حيث ترك النائب محمد البدراوي لجنة الصناعة وانضم إلى اللجنة الاقتصادية بسبب ممارسات سمير.

ومن أبرز اللجان التي تشهد حالة من الاستقرار نتيجة التوازنات التي تعقدها القوى السياسية داخل البرلمان، الإعلام برئاسة أسامة هيكل، وحقوق الانسان برئاسة علاء عابد، والدفاع والأمن القومي برئاسة كمال عامر، والشئون الدينية برئاسة أسامة العبد، والاقتراحات والشكاوي برئاسة همام العادلي، والطاقة برئاسة طلعت السويدي، والزراعة برئاسة هشام الشعيني والتضامن برئاسة عبد الهادي القصبي، والمشروعات الصغيرة برئاسة محمد علي يوسف، والنقل برئاسة سعيد طعيمة.