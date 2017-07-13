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عناني: نسعى لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى إسرائيل

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عناني: نسعى لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى إسرائيل عناني: نسعى لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى إسرائيل

التحرير

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قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار، إن هناك كميات كبيرة من الآثار المصرية تم تهريبها لدولة إسرائيل خلال الفترة من حرب النكسة 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، مؤكدًا أن استردت جزءً منها وتسعى إلى استردادها بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير اليوم الخميس، على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض "ثلاثون عامًا حفائر بالمدخل الشرقي لمصر"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة.

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وعن المعرض، أكد الوزير أنه يعد بمثابة تحية لأرواح شهداء الجيش والشرطة ممن قدموا أرواحهم فداءًا لمصر وسيناء، حيث يسرد تاريخ مصر الشرقي منذ أقدم العصور، لافتً إلى أنه يضم مايزيد عن 1000 صورة من أعمال البعثات المصرية والأثرية، وصور للاكتشافات الخاصة للقلاع العسكرية.

ووجه الوزير التحية لـ13 بعثة أثرية ضمت آلاف الآثريين قاموا بعمل حفريات واكتشافات كبيرة داخل سيناء، مؤكدًا أن كل هذا يعتبر تكريمًا لشهداء الجيش المصري في الوقت الحالي.

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