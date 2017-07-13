البدري ضيف: اتفاقية أمريكا مع الدوحة تثبت أنها لا تقل دعمًا للإرهاب عن قطر

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قال النائب البدري أحمد ضيف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون وتميم بن حمد أمير قطر، في غيبة من الدول المعنية، كشف عن حقيقة موقف أمريكا وجهها الحقيقيى وأنها لا تقل دعما للإرهاب عن قطر والدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف في بيان اليوم، الخميس، أن مذكرة التفاهم القطرية الأمريكية، بشأن مكافحة الإرهاب، هدفها الالتفاف حول موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا أنها لا تلزم الدوحة مع الدول الأربع ولا يوجد ضمانة لمكافحة الإرهاب.

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وأشاد ببيان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، متابعاً: «البيان أكد على تماسكهم ووضوح وشفافية أهدافهم، وكان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ مواقف أكثر صرامة مع الدوحة».