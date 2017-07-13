أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصحة: أنفقنا 8 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير المستشفيات

Google+ Print
الصحة: أنفقنا 8 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير المستشفيات الصحة: أنفقنا 8 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير المستشفيات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: عمرو الشامي

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه يحرص على تفقد المستشفيات الحكومية بنفسه على الطبيعة، ولا يكتفي بالتقارير المكتوبة، كما يعمل على توفير الأجهزة اللازمة لكافة المجالات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على تطوير وتأهيل مستشفيات محافظة كفر الشيخ لتعمل بكل طاقتها، وتقدم أفضل خدمة للمرضى.

شاهد أيضا

وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، بحضور قيادات الصحة بالوزارة وكفرالشيخ، أن عام 2017 سيكون عام جني الثمار فى وزارة الصحة، قائلًا: "أنفقت هذا العام 8 مليارات و300 مليون جنيه على تطوير المستشفيات والأجهزة".

حضر الاجتماع الدكتورة نانيس عادل مستشار وزير الصحة للطب العلاجى، والدكتورة ماجدة طنطاوى رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة عبير مغاورى مستشار الوزير لقطاع الاشعة، والدكتورة كوثر محمود وكيل الوزارة لشئون التمريض، والدكتور محمد شوقى مساعد الوزير لشئون التدريب، وأعضاء مجلس النواب، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وذلك لبحث احتياجات القطاع الطبى، وتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام