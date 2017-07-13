الصحة: أنفقنا 8 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير المستشفيات

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كتب: عمرو الشامي

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه يحرص على تفقد المستشفيات الحكومية بنفسه على الطبيعة، ولا يكتفي بالتقارير المكتوبة، كما يعمل على توفير الأجهزة اللازمة لكافة المجالات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على تطوير وتأهيل مستشفيات محافظة كفر الشيخ لتعمل بكل طاقتها، وتقدم أفضل خدمة للمرضى.

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وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، بحضور قيادات الصحة بالوزارة وكفرالشيخ، أن عام 2017 سيكون عام جني الثمار فى وزارة الصحة، قائلًا: "أنفقت هذا العام 8 مليارات و300 مليون جنيه على تطوير المستشفيات والأجهزة".

حضر الاجتماع الدكتورة نانيس عادل مستشار وزير الصحة للطب العلاجى، والدكتورة ماجدة طنطاوى رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة عبير مغاورى مستشار الوزير لقطاع الاشعة، والدكتورة كوثر محمود وكيل الوزارة لشئون التمريض، والدكتور محمد شوقى مساعد الوزير لشئون التدريب، وأعضاء مجلس النواب، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وذلك لبحث احتياجات القطاع الطبى، وتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.