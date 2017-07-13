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تدشين البنتون الرئيسي لكوبري 6 العائم بشركة إنشاءات بورسعيد

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تدشين البنتون الرئيسي لكوبري 6 العائم بشركة إنشاءات بورسعيد تدشين البنتون الرئيسي لكوبري 6 العائم بشركة إنشاءات بورسعيد

التحرير

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نجحت شركة الإنشاءات البحرية ببورسعيد بقيادة المهندس إبراهيم عبد الجواد، اليوم الخميس، فى تدشين البنتون الرئيسي الخاص  بالكوبري عائم، والذي سيتم تثبيته فى الإسماعيلية بمنطقة نمرة 6 على الضفة الغربية للقناة، وقد صمم الجزء الغربي من الكوبرى من 3 أجزاء.

واشتركت الرافعتين إنقاذ 1، 2 حمولة 1000 طن في عملية التدشين، حيث بلغ وزن البنتون 460  طنًا وطوله 85 مترًا وعرضه 15 مترًا، وسيتم سحب البنتون من رصيف ركة الإنشاءات البحرية إلى ترسانة بورسعيد خلال الساعات المقبلة، لاستكمال أعمال الدهانات الداخلية، وأعمال التشطيبات الخارجية والنهائية، ومن المنتظر خلال هذا الاسبوع تدشين الجزء الثانى من الكوبرى الذى قامت شركة الإنشاءات البحرية ببناؤه.

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وتقوم ترسانة بورسعيد ممثلة فى أقسام بناء السفن والجودة وورشة البويات بالإشراف على أعمال البناء والدهانات واستلام الأعمال طبقًا لنظام الجودة المتبع فى الترسانة.

يذكر أن كوبري نمرة 6 يتكون من 3 أجزاء تم الانتهاء من الجزء الأول و تدشينة بالشركة البورسعيدية، وتم الانتهاء من الجزء الرئيسي بشركة الإنشاءات، وجاري الانتهاء من الجزء الأخير بشركة التمساح ببورسعيد.

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التحرير

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