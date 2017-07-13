بالصور.. وزير الصحة يصل كفر الشيخ لتفقد الخدمات الطبية

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كتب: عمرو الشامي

عقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم الدكتورة نانيس عادل مستشار وزير الصحة للطب العلاجى، والدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة عبير مغاوري مستشار الوزير لقطاع الأشعة، والدكتورة كوثر محمود وكيل الوزارة لشئون التمريض، والدكتور محمد شوقى مساعد الوزير لشئون التدريب، وأعضاء مجلس النواب، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وعدد القيادات التنفيذية.

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أكد الوزير، أن الغرض من زيارته لكفرالشيخ هو التعرف على احتياجات القطاع الطبى، وتقديم الدعم الكامل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الصحة عددا من المستشفيات كبرج البرلس المركزي، وسيدي غازي المركزي، وبلطيم المركزي، وقلين المركزي، والمستشفى العام، كما يزور منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من مشروع الاستزراع السمكي والوحدة الصحية بها.