عودة التيار الكهربي لرفح والشيخ زويد بعد أسبوع من الانقطاع

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أعلن مركز التحكم القومى للكهرباء، اليوم الخميس، عن عودة التيار الكهربائي بمدينة الشيخ زويد ورفح بسيناء بعد إصلاح العطل الذي استمر لمدة أسبوع.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء، أوضحت في بيان صادر عنها، يوم الجمعة الماضي، أنه في تمام الساعة 11.19 صباحًا، حدث انسحاب للجهد وانقطاع التغذية الكهربية عن منطقة رفح والشيخ زويد نتيجة فصل مصدر التغذية الخاص بها.

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وكان المتحدث العسكرى، قد أعلن الجمعة الماضية، عن تصدى قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية لمحاولة استهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني جنوب مدينة رفح في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم.

وتحركت عناصر الدعم من قوات إنفاذ القانون لمعاونة أعمال قتال القوات داخل نقاط الارتكاز الأمني، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة، وتمكنت من حصر وتدمير العناصر الإرهابية، وتكبيدها خسائر فادحة. وأسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عدد من العربات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت القوات خلال عملية صد الهجوم الإرهابي.