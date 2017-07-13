بالصور- 5 أخطاء نرتكبها أثناء الاستحمام

بالصور- تخلص من آثار الجروح بطريقة مبتكرة بعيدة عن عمليات تجميل

كتب- علي أحمد:

يعتقد البعض أن الاستحمام لا يشترط أن تكون له قواعد صحيحة وأخرى خاطئة، إلا أن موقع "brightside" كشف عن بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض يومياً أثناء الاستحمام، والتي قد تؤثر على صحة البشرة.

ومن أبرز هذه الأخطاء ما يلي:

- الاستخدام المفرط للماء الساخن

يسبب الماء الساخن الجفاف للبشرة، كما يزيل الكثير من الدهون في الجلد ويزيد من تدفق الدم ما يؤدي إلى الالتهابات والطفح الجلدي.

- الاستخدام المفرط والمتكرر للمواد الرغوية

يستنزف الزيت الطبيعي الواقي للبشرة، وهو ما يؤدي إلى جفاف وخشونة الجلد.

- الاستحمام لفترة طويلة

الاستحمام الطويل يجفف الجلد بدرجة كبيرة ما يؤدي للطفح الجلدي والحكة، وينصح بالاستحمام لـ 10 دقائق.

- استخدام اسفنجة أو لوفة مبللة وقديمة

يعتبر الإسفنج أو اللوف الرطب مكانا مثاليا للبكتريا ونمو العفن، ومن الأفضل تغيير واحدة كل 4 أسابيع على الأكثر.

- الإفراط في تجفيف الجسم

يفضل تجفيف الجسم بمناشف ناعمة وتركه رطباً بعض الشيء من أجل إبقاء البشرة صحية.