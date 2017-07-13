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نائب وزير الزراعة: لجنة لحل مشكلات بحيرة "مريوط" ومفرخ "الكيلو 21"

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الزراعة: لجنة لحل مشكلات بحيرة "مريوط" ومفرخ "الكيلو 21"

02:56 م الخميس 13 يوليو 2017

محافظ الإسكندرية والدكتورة منى محرز

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والسميكة والداجنة، إن أعمال التطوير في جميع مصادر الاستزراع السمكي تتم بكفاءة عالية جدًا، لافتة إلى أنه تحدد مشكلات بحيرة مريوط ومفرخ الكيلو 21 للاستزراع السمكي للعمل على حلها.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، للوقوف على المشكلات التي تواجه بحيرة مريوط ومفرخ الكيلو 21 للاستزراع السمكي والذى ينتج 10 مليون زريعة أسبوعيًا.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه وضع بحيرة مريوط ضمن الخطة القومية لحماية البحيرات على مستوى الجمهورية، والاستفادة منها في تنمية وزيادة ودعم الثروة السمكية بمصر وزيادة المخزون السمكي وتحسين الأحوال المعيشية للصيادين.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد سلطان، استعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات وتذليل المشاكل التي تواجه بحيرة ومشروع مريوط إحدى أهم مصادر الثروة السمكية ومفرخ الكيلو 21 للحفاظ على انتاج كميات هائلة من الزريعة بمختلف أنواع الأسماك.

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