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وزير الخارجية يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات في سيناء

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات في سيناء

02:55 م الخميس 13 يوليو 2017

وزير الخارجية يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات في سيناء

وزير الخارجية يستقبل مدير القوة

القاهرة - (مصراوي):
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، مدير عام القوة متعددة الجنسيات ديفيد ساترفيلد، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن ساترفيلد أعرب في مستهل اللقاء عن تعازيه في ضحايا الهجمات الإرهابية في سيناء، مشيدًا بجهود في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة هي الأخيرة له في منصبه كمدير عام القوة متعددة الجنسيات نظرًا لانتهاء مهمته في شهر أغسطس القادم، معربا عن شكره للدعم والمساندة التي قدمها الجانب المصري لتسهيل أهداف ومهام عمل القوة طوال فترة توليه لمنصبه، وتطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون مع المدير العام الجديد للقوة متعددة الجنسيات.

ومن جانبه، أشاد شكري بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به القوة متعددة الجنسيات، منوها بما تتمتع به من كفاءة ومهنية في أداء مهامها ومسئولياتها المتعلقة بحفظ السلام في سيناء.,

وشدد على التزام مصر الكامل بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا ليس فقط للأمن القومي المصري ولكن أيضًا للسلم والأمن الدوليين.

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