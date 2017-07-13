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"المحامين" تنقل سداد أقساط الإسكان الاجتماعي من البنك الأهلي إلى بنوك أخرى

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مصراوي Masrawy

"المحامين" تنقل سداد أقساط الإسكان الاجتماعي من البنك الأهلي إلى بنوك أخرى

02:48 م الخميس 13 يوليو 2017

كتبت - هاجر حسني:

أجرى سامح عاشور، نقيب المحامين، اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عقب تقديم ماجد حنا، عضو النقابة العامة ومسؤول ملف الإسكان، العديد من الشكاوى المقدمة من بعض المحامين بشأن سداد أقساط الوحدات السكنية.

وقال ماجد حنا، في بيان، اليوم الخميس، إنه تلقى شكاوي عديدة من بعض المحامين الذين تخصص لهم شقق سكنية من قبل صندوق التمويل العقاري بشأن سداد الأقساط للبنك الأهلي، حيث بدأ البنك بمطالبة المحامين بسداد مبالغ باهظة مخالفة للبرتوكول المبرم بين النقابة والصندوق.

وينص البرتوكول على سداد المحامين تحت سن الـ 50 عام أربع دفعات ربع سنوية بقيمة 4 الآلاف، وفوق سن الـ 50 والدخل الأعلى 10 الآلاف جنيه كل 3 أشهر، بحسب البيان.

وأوضح حنا أن النقيب العام حصل على وعد من رئيس الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل جميع المحامين الذين يسددون لذلك البنك إلى بنوك أخرى ملتزمة بالبروتوكول، مشيرًا إلى متابعة نقيب المحامين لذلك الأمر بكافة جوانبه لما يشكل من أهمية قصوى لدى المحامين.

ولفت عضو العامة إلى أنه جاري تفعيل نقل المحامين لبنوك أخرى حرصًا على أموال الزملاء، وتقديم أفضل رعاية تليق بهم.

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