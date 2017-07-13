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ضبط 8 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بالهرم

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مصراوي Masrawy

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بالهرم

12:58 م الخميس 13 يوليو 2017

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

أصيب عاملان وسكرتير بنيابة العجوزة برش خرطوش بالجسم في مشاجرة بالأسلحة النارية دارت أحداثها بمنطقة كفر طهرمس بالهرم.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين صاحب مخبز يدعى "حسين ح."، 29 عاما، و4 عمال، و(طرف ثان) سكرتير بنيابة العجوزة "صلاح س."، 39 عاما، وعاملين اثنين؛ بسبب الخلاف على تشغيل المخبز ملك الطرفين (أبناء عمومة).

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها الطرف الأول أعيرة نارية من أساحة كانت بحوزتهم، مما أسفر عن إصابة الطرف الثاني.

وتمكن المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب هاني عجلان من ضبط طرفي المشاجرة و3 بنادق خرطوش، 21 طلقة، وسلاح أبيض (مطواة).

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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