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لهذا السبب ابتعدي عن «السكر» أثناء الحمل

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لهذا السبب ابتعدي عن «السكر» أثناء الحمل لهذا السبب ابتعدي عن «السكر» أثناء الحمل

التحرير

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كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول الأطعمة السكرية أثناء الحمل قد يزيد من خطر إصابة الطفل بالربو.

ووجد باحثون بجامعة "كوين ماري" في لندن وجامعة "بريستول" وغيرها، أن الوجبات الغذائية المحتوية على الفركتوز تلحق أضرارًا بالرئتين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

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وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة "European Respiratory"، أن الحوامل الأكثر تناولًا للسكريات أكثر احتمالًا بنسبة 101% لولادة أطفال مصابون بأمراض الجهاز التنفسي.

وأكدت الدراسة أن الأطفال الذين يتناولون أطعمة غنية بالسكريات لم يتضح أنهم عرضة لخطر الربو التحسسي، وهو ما يعني أن الرئة تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض بينما يكون الطفل في رحم أمه.

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التحرير

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