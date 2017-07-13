بالصور.. وزير الآثار: نعتزم إنشاء متحف للتاريخ العسكري في منطقة القناة

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن مشروع جديد ممثل في إنشاء متحف بعنوان "بانوراما التاريخ العسكري"، في المنطقة بين قناة السويس الجديدة والقناة القديمة، بهدف عرض التواجد والدور العسكري المصري عبر العصور منذ عهد الفراعنة مرورًا بالعصور المتعاقبة حتى عهد الجيش المصري الحالي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض "ثلاثون عامًا حفائر بالمدخل الشرقي لمصر"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة وعدد من قيادات وزارة الآثار السابقين.

وأشار "العناني" إلى الدراسة والمقايسات الخاصة بالمشروع يجري عملها والبحث عن مصادر للتمويل، على أن يكون التمويل مصري، بينما يساعد اليونسكو بالدراسات باعتبار المنظمة بيت خبرة عريق، مبينًا أن المتاحف المزمع تأسيسها بمصر من المتحف الكبير أو متحف الحضارة جميعها بتمويل مصري، حتى المتحف الياباني المنشأ بقرض من اليابان، من المقرر أن تسدده الدولة مستقبلًا.

وردًا على سؤال عن إمكانية عمل متحف يضم كافة آثار المنطقة الشرقية، أكد أنه سيكون هناك قاعات مخصصة لكل آثار مصر من كل الأماكن في المتحف المصري الكبير، إضافة إلى متحف الإسماعيلية ومتحف السويس، متابعًا: "وزارة الآثار معنية بالحفائر والاكتشافات، ولكن نتعاون مع وزارة السياحة للتسويق للاكتشافات الجديدة، وأقل حدث عندنا في أي اكتشاف يكفي لحضور كاميرات ووسائل إعلام من شتى بقاع الأرض، وهذا ما حدث في اكتشاف تمثال المطرية ومقبرة الأقصر وغيرها".

وقال إن الحكومة المصرية رصدت مبلغًا ضخمًا، لترميم وإعادة افتتاح أثرين مهمين في الإسكندرية، هما المتحف اليوناني الروماني بالإضافة إلى المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" ونسعى لرصد تمويل لمتحف الموزييك الموقوف منذ سنوات.

وأكد "العناني" أن هناك 20 متحفًا مغلقا وغير مكتمل في مصر، وأن وزارة الآثار تسعى لإعادة افتتاحها، مبينًا أن الوزارة تمويلها ذاتي يعتمد بشكل أساسي على السياحة، والتي أدى تراجعها خلال الست سنوات الماضية إلى توقف مشروعات الوزارة، وذلك إلى أن شهد العام الماضي إعادة فتح متاحف الفن الإسلامي، ملاوي، الحضارة، وغيرها.