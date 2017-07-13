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المؤبد لـ8 متهمين باغتصاب فتاة داخل شقة بالسلام

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مصراوي Masrawy

المؤبد لـ8 متهمين باغتصاب فتاة داخل شقة بالسلام

02:57 م الخميس 13 يوليو 2017

المؤبد لـ8 متهمين باغتصاب فتاة داخل شقة بالسلام

كتب- محمود السعيد:

قضت جنايات السلام المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 6 متهمين حضوريا، و2 غيابيا، بالسجن المؤبد لاغتصابهم فتاة بمنطقة السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد جبر وهاني محمد فايز وسكرتارية أشرف صلاح، وجاد كنعان.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين الـ8، اختطفوا المجني عليها وتدعى "صفاء.ع"، 16 سنة في أوائل أغسطس 2015، بالتحايل والإكراه بمنطقة قسم شرطة السلام ثان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول "أ ز"، 22 سنة، اعترض طريق المجني عليها بالطريق العام، وعرض عليها الذهاب برفقته لأحد المساكن الخاصة بالمتهم الثالث "أ س"، 15 سنة والطالب بالصف الثالث الثانوي، وعندما رفضت، اختطف هاتفها المحمول، وظلت تستجديه لرده لكنه رفض، وتتبعته حتى وصلت ذلك المسكن.

وأضاف التحقيقات، أنه عند وصولها للمسكن للحصول على هاتفها، قابلها المتهم الثاني "م أ"، الذي أوهمها بإمكانيته استرجاع هاتفها المحمول، في حال استجابت له ودخلت المنزل، وبمجرد دخولها تعدى عليها المتهمون بالضرب محدثين عدة إصابات بجسدها، وحجزها بإحدى الغرف.

وعن جريمة الاغتصاب، توضح التحقيقات، أن المتهمين الـ8، اغتصبوا المجني عليها مع التناوب عليها بغير رضاها بعد احتجازها، مهددين إياها بأسلحة بيضاء، بعد نزع ملابسها عنها والتوصل لموطن عفتها وتمكنوا من ارتكاب جريمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين "أحمد زكريا، ومدحت أمير، وأحمد سعيد، ومحمد عاطف، وإسلام زكريا، وإسلام حسين، وشعبان نجيب، وميادة مجدي" عدة تهم، ومنها: اغتصاب قاصر وهتك عرضها، وحيازة أسلحة بيضاء "مطواه وزجاجة"، وسرقة هاتف المجني عليها.

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